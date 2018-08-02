Беременной канадке продали чистящее средство вместо кофе в McDonalds

Женщина на восьмом месяце беременности сделала заказ в окне McDonalds для обслуживания автомобилистов в канадской провинции Альберта. Дуглас забрала напиток и уехала, не попробовав, но вскоре была вынуждена вернуться. Оказалось, что в ее латте вместо молока было добавлено моющее средство. Она обратилась к менеджеру ресторана, который извинился и предложил заменить напиток, пишет Lenta.ru.

Франчайзи ресторана заявил, что сожалеет об инциденте, и объяснил, как средство для мытья оказалось в стакане у беременной женщины. По его словам, сотрудники очищали кофемашину и забыли отключить трубку подачи молока от емкости с моющим средством. Он уверил, что команда McDonalds развесила дополнительные напоминания, чтобы не забывать отключать кофемашину от чистящих средств, и сделала необходимые выводы.