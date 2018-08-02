Семь побочных эффектов крашеных волос, о которых парикмахер вам не расскажет

Вот почему дамы так падки на модную одежду, симпатичные туфли, продвинутый макияж и всякие другие вещи, которые позволяют им чувствовать себя привлекательными, передает Lifter.com.ua.

Но не поймите нас неправильно. Женщины делают все это, чтобы нравиться себе, а не мужчинам (хотя и это имеет место, конечно, в некоторой мере).

Окрашивание волос сегодня стало повальным явлением. Некоторые просто пытаются скрыть седину, другие же меняют цвет волос в зависимости от моды и настроения.

Ярко-красный, огненно-оранжевый, зеленый, розовый и другие цвета – вы точно видели девушек с такими волосами в последнее время.

Но независимо от того, насколько стильно будет выглядеть цвет, краска для волос не всегда безопасна. Он состоит из химических веществ, поэтому может нанести вред вашему здоровью, привести к выпадению волос и сухости кожи головы.

Воздействие на волосы может быть довольно серьезным – особенно если вы регулярно краситесь или отбеливаете волосы!

Вот семь самых неприятных последствий регулярного окрашивания:

1. Выпадение и ломкость волос.

В составе красок для волос есть разные химические вещества, которые могут негативно повлиять на кожу головы и полностью высушить ваши волосы.

Ведь вы и представить себе не можете то количество химических веществ, которое вы наносите на волосы, если слишком часто используете краску!

Более того, они могут начать выпадать. Это происходит не так часто, но более чем реально, если вы не прекратите их мучить.

2. Аллергия.

Поскольку краски для волос состоят из различных химически активных веществ, постоянное использование может привести к аллергическим реакциям кожи - как под волосами, так и по всему телу.

В большинстве красок вы можете обнаружить парафенилендиамин, вещество, которое может вызвать подобную реакцию, - вас также ожидает зуд, перхоть, отек глаз и век и сухость кожи лица.

3. Раздражения.

Краска для волос может привести к возникновению различных кожных реакций и раздражений. Многие не в курсе, но химические вещества в красках для волос могут вызывать зуд, жжение, покраснение и шелушение кожи.

Чтобы избежать этого, вы можете посоветоваться с врачом. Он проверит вашу кожу и скажет, не слишком ли она чувствительна и стоит ли вам вообще красить волосы.

В любом случае, если вы заметили хоть малейшие раздражения – это повод обратится к специалисту.

4. Высыпания.

Самая распространенная аллергическая реакция, которую могут испытывать люди, использующие краски для волос, - это высыпания на голове.

Они обычно появляются на том месте, на которое вы наносите слишком много краски. Важно как можно скорее посетить дерматолога, чтобы не дождаться осложнений.

5. Развитие астмы.