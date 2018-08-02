Семь побочных эффектов крашеных волос, о которых парикмахер вам не расскажет

Независимо от возраста, всем женщинам нравится выглядеть красиво и стильно. Да, каждая из нас красива сама по себе, но это не значит, что не нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы выглядеть еще лучше, пишет RND Health Tips.
Вот почему дамы так падки на модную одежду, симпатичные туфли, продвинутый макияж и всякие другие вещи, которые позволяют им чувствовать себя привлекательными, передает Lifter.com.ua.
Но не поймите нас неправильно. Женщины делают все это, чтобы нравиться себе, а не мужчинам (хотя и это имеет место, конечно, в некоторой мере).
Окрашивание волос сегодня стало повальным явлением. Некоторые просто пытаются скрыть седину, другие же меняют цвет волос в зависимости от моды и настроения.
Ярко-красный, огненно-оранжевый, зеленый, розовый и другие цвета – вы точно видели девушек с такими волосами в последнее время.
Но независимо от того, насколько стильно будет выглядеть цвет, краска для волос не всегда безопасна. Он состоит из химических веществ, поэтому может нанести вред вашему здоровью, привести к выпадению волос и сухости кожи головы.
Воздействие на волосы может быть довольно серьезным – особенно если вы регулярно краситесь или отбеливаете волосы!
Вот семь самых неприятных последствий регулярного окрашивания:
1. Выпадение и ломкость волос.
В составе красок для волос есть разные химические вещества, которые могут негативно повлиять на кожу головы и полностью высушить ваши волосы.
Ведь вы и представить себе не можете то количество химических веществ, которое вы наносите на волосы, если слишком часто используете краску!
Более того, они могут начать выпадать. Это происходит не так часто, но более чем реально, если вы не прекратите их мучить.
2. Аллергия.
Поскольку краски для волос состоят из различных химически активных веществ, постоянное использование может привести к аллергическим реакциям кожи - как под волосами, так и по всему телу.
В большинстве красок вы можете обнаружить парафенилендиамин, вещество, которое может вызвать подобную реакцию, - вас также ожидает зуд, перхоть, отек глаз и век и сухость кожи лица.
3. Раздражения.
Краска для волос может привести к возникновению различных кожных реакций и раздражений. Многие не в курсе, но химические вещества в красках для волос могут вызывать зуд, жжение, покраснение и шелушение кожи.
Чтобы избежать этого, вы можете посоветоваться с врачом. Он проверит вашу кожу и скажет, не слишком ли она чувствительна и стоит ли вам вообще красить волосы.
В любом случае, если вы заметили хоть малейшие раздражения – это повод обратится к специалисту.
4. Высыпания.
Самая распространенная аллергическая реакция, которую могут испытывать люди, использующие краски для волос, - это высыпания на голове.
Они обычно появляются на том месте, на которое вы наносите слишком много краски. Важно как можно скорее посетить дерматолога, чтобы не дождаться осложнений.
5. Развитие астмы.
Еще более тяжелое последствия неприятия краски организмом - астма. В ряде исследований было доказано, что люди, которые слишком часто красят волосы, более склонны к развитию этого недуга.
Это неудивительно, так как краски для волос содержат парафенилендиамин или известный аллерген PPD. Слишком большая концентрация этого химиката может вызвать сужение дыхательных путей и затруднение дыхания.
6. Рак.
Вероятно, самый экстремальный эффект слишком частого окрашивания - это развитие рака. PPD или парафенилендиамин не только вызывает аллергические реакции, но также может повредить ДНК и привести к раку, как это было доказано в ранее проведенных исследованиях.
Хотя информации о масштабе негативного влияния PPD на ДНК пока недостаточно, исследователи стараются заполнить этот пробел и прийти к окончательным выводам.
Другое вещество, присутствующее в красках для волос, которое мы также должны упомянуть, - это резорцин, разрушающий эндокринную систему. Он способен влиять на выработку различных гормонов в организме человека.
Это химическое вещество может удвоить возможность развития рака молочной железы, просто вызвав проблемы с естественным балансом ваших гормонов!
7. Скрытые затраты.
На самом деле многие краски для волос гораздо дороже, чем должны быть! И хорошая и дорогая реклама – это совсем не признак качества.
Поэтому, если вы планируете выбрать определенную марку краски, сначала проконсультируйтесь с экспертом, чтобы подобрать идеальный вариант. Вы же не хотите выбросить деньги на ветер, не так ли?
Подведем итоги. Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени красить волосы, но важно не злоупотреблять этим.
Помните, что чрезмерность – это опасно. А так как краска создана, чтобы помочь вам, а не навредить, подходите к этому вопросу серьезно.