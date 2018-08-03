Пт, 3.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • Семья и дом
  • Хотите обновить свой интерьер? В Таллинне открылся новый дизайнерский мебельный салон

Хотите обновить свой интерьер? В Таллинне открылся новый дизайнерский мебельный салон

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

2 августа в Таллинне прошла яркая вечеринка в честь открытия официального представительства Kare Design - фирмы, известной производством дизайнерской мебели и аксессуаров для дома.

Атмосферный праздник полностью соответствовал философии бренда – яркий, красный, зажигательный, полный сюрпризов и веселья.

Гостей встречал уникальный автомобиль выпуска 1935 года MB PB Midget ярко-красного цвета и фирменный талисман – красная собака в человеческий рост. Дресс-код торжества также подчеркивал особенность Kare Design – «праздничный красный». И надо отметить, многие гости отнеслись к этому весьма ответственно.

Среди именитых персон, пришедших поздравить Kare Design с открытием, были замечены на красной дорожке ресторатор и владелица модельного агентства Беатриче с мужем Эдом Лабетски, топ-парихмахер и стилист Денис Коваленко, известный фотограф Ольга Макина, ресторатор Лаури Вийкна, главный редактор журнала «Яна» Наталья Сааль, модельер Анастасия Балак, владелица бутика Fashion Gallery Елена Малиш, искусствовед Эвелина Ведом и многие другие.

Одним из главных событий стала церемония разрезания  красной ленты, в которой приняли участие владелица магазина Kare Ольга Рак и представитель фирмы из Германии Али Кюл.

Звездой вечера стала несравненная Элина Нечаева, которая, победив в местном конкурсе Eesti Laul, украсила собой Евровидение и сияла на сцене Kare Design, исполнив несколько песен из своего репертуара, в том числе знаменитую La Forza.

Дмитрий Зорин представил шоу в духе бренда, сотворив волшебство, как в сказочном сюжете «Алиса в стране чудес», а его очаровательной помощницей стала известная модель Илона Фаустова, которая задавала тон в качестве ведущей вечера. В завершение праздника гостей ждал розыгрыш аксессуаров от Kare Design и от спонсора вечеринки Mionetto.

Немало эмоций вызвал и аукцион от Kare Design. Во-первых, все вырученные средства отправятся Таллиннскому приюту животных, а, во-вторых, статуэтка, выставленная на торги, не могла оставить никого равнодушным. Хочешь увидеть? Смотри галерею!

«Kare Design – это удивительный мир оригинальных вещей, созданных лучшими дизайнерами, - говорит официальный представитель Kare Design в Эстонии Ольга Рак. –  С одной стороны, в нашей студии можно увидеть весьма необычные и даже экстравагантные образцы мебели, а, с другой – вполне традиционные варианты интерьера, но всегда – с изюминкой и ярким характером. Они способны удовлетворить самый взыскательный вкус и подчеркнуть индивидуальность человека, и я очень рада, что с нашей помощью в Эстонии станет больше красок и жизнерадостности, не зря нашим слоганом стала фраза «Kare – радость жизни».

Оценить уникальность бренда и порадоваться яркости стиля можно на сайте www.kare.ee или посетив магазин-салон в Таллинне по адресу Тяхесаю, 31.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ