Что диктуют гены?

Время работы репродуктивной системы определено генетически. Это значит, что в 40-45 лет две разные женщины, обе – прекрасно выглядящие и следящие за своим здоровьем, будут иметь совершенно разный статус репродуктивного здоровья. Речь идет, прежде всего, об овариальном резерве – количестве яйцеклеток, находящихся в яичниках и способных к оплодотворению, пишет Deti.mail.ru.

До 25% женщин в наше время страдают ранним истощением овариального резерва и, как следствие, бесплодием. После 30 лет естественная способность женщины к зачатию постепенно снижается, а после 43 лет большинство женщин теряют способность к рождению детей. Тем не менее, есть женщины, которые, напротив отличаются поздней менопаузой, для них 40-43 года – еще период расцвета фертильности, и они легко беременеют.

Если вы откладываете беременность по социальным причинам – не решен вопрос с жильем, работой, нет мужа, не лишним будет пройти обследование и оценить свой овариальный резерв. Так вы, по крайней мере, узнаете, как долго сможете сохранять фертильность, а значит, эффективно планировать семью и рожать детей в подходящий для вас период жизни. Это обследование поможет и тем, кто потенциально мечтает о втором-третьем – и так далее – ребенке, но откладывает момент зачатия.

На Западе (а сейчас и у нас) среди активно работающих женщин или женщин без спутника жизни давно распространена практика «отсроченного материнства». Женщина сохраняет свои здоровые яйцеклетки в криобанке, чтобы иметь возможность зачать и родить в возрасте, когда естественная способность к зачатию будет снижена. Также «отсроченное материнство» решает проблему с генетическими патологиями, риск которых резко возрастает в поздних родах.

Что зависит от образа жизни?

В одном перехитрить природу невозможно – как бы хорошо мы ни выглядели, в организме все равно идут процессы увядания, с возрастом накапливаются хронические заболевания. Особенно это касается женщин, живущих в мегаполисах. Основные зоны риска для женщин – это, прежде всего, бич нашего времени – остеохондроз позвоночника. Редко кто подходит к 40 годам с абсолютно здоровой спиной.

Второе – проблемы с артериальным давлением. Третье – дисфункции щитовидной железы, обменные нарушения. Поэтому мнение, которое часто бытует у женщин о том, что поздние роды полностью омолаживают организм и запускают процессы регенерации и обновления, в корне не верно. Напротив, поздняя беременность, скорее всего, беспощадно обнажит все те слабые места и скрытые болячки, которые накопились с возрастом.

Если женщина беременеет после 40 лет, то идеальной ситуацией будет запланированная беременность. Желательно заранее пройти классическую диспансеризацию с расширенным обследованием у кардиолога, офтальмолога, вертебролога, эндокринолога, флеболога, гинеколога.

Опасности первого года