Легкий десерт без выпечки: торт "Апельсинка"

Летом тоже хочется иногда почаевничать с чем-то вкусненьким и сделанным своими руками. А вот включать в такую жару духовку – не очень. Поэтому предлагаем вам вариант легкого цитрусового тортика без выпечки.
Вам понадобятся: сметана 20% жирности – 700 г; крекеры – 300 г; желатин (быстрорастворимый) – 25 г; желе (цитрусовое, оранжевого цвета) – 1 пакетик; апельсин для украшения; сахар – 1 ст.; ванильный сахар по желанию, пишет Ihappymama.ru.
Готовим
Желатин растворяем в 150 мл горячей воды, оставляем остывать. В 300 мл воды растворяем желе, тоже оставляем остывать. Крекеры ломаем пополам, чтобы кусочки были не очень крупными. Апельсины режем красивыми дольками, выкладываем на дно кастрюльки, заливаем желе, ставим в холодильник. Эта часть с желе в итоге будет верхней частью тортика.
Сметану взбиваем с сахаром, затем вливаем желатин и взбиваем еще раз. В сметанную массу высыпаем крекеры, перемешиваем, чтобы печенье равномерно распределилось там. Сметаной с крекерами заливаем застывшее апельсиновое желе. Ставим в холодильник застывать. Когда масса хорошо застынет, нам нужно будет ее перевернуть. Для этого на пару секунд ставим кастрюльку в горячую воду, чтобы желе отошло от стенок, после чего накрываем кастрюлю блюдом и переворачиваем. Тортик готов.