Легкий десерт без выпечки: торт "Апельсинка"

Желатин растворяем в 150 мл горячей воды, оставляем остывать. В 300 мл воды растворяем желе, тоже оставляем остывать. Крекеры ломаем пополам, чтобы кусочки были не очень крупными. Апельсины режем красивыми дольками, выкладываем на дно кастрюльки, заливаем желе, ставим в холодильник. Эта часть с желе в итоге будет верхней частью тортика.

Сметану взбиваем с сахаром, затем вливаем желатин и взбиваем еще раз. В сметанную массу высыпаем крекеры, перемешиваем, чтобы печенье равномерно распределилось там. Сметаной с крекерами заливаем застывшее апельсиновое желе. Ставим в холодильник застывать. Когда масса хорошо застынет, нам нужно будет ее перевернуть. Для этого на пару секунд ставим кастрюльку в горячую воду, чтобы желе отошло от стенок, после чего накрываем кастрюлю блюдом и переворачиваем. Тортик готов.