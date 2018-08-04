Почему гиалуроновая кислота не всегда помогает

Гиалуроновая кислота в кремах не убирает уже существующие морщины

Краткий курс химии для опоздавших: гиалуроновая кислота — соединение, которое входит в состав практически всех органов человеческого организма. Она необходима для удержания влаги в тканях, но с возрастом ее обновление замедляется. Гиалуроновая кислота продолжает в нашем организме разрушаться, а вот новая производится все медленнее, и в меньшем объеме. Поэтому неудивительно, что ученые стали искать способ для создания аналога натуральной гиалуроновой кислоты и добавили его в инъекции и ухаживающую косметику, пишет Lady.mail.ru.

В чем принципиальная разница между уколами и использованием банок? Инъекции помогают молекуле гиалуроновой кислоты проникнуть в глубокие слои кожи — дело в том, что эта молекула настолько большая, что оседает на поверхности и сама не может попасть внутрь. Кремы же увлажняют исключительно поверхность лица, а значит, не убирают глубокие морщины, могут лишь уменьшить первые признаки старения и на время спасти от новых (и поэтому они не могут заменить некоторые косметологические процедуры).

Получается, нет смысла разоряться на люксовые банки, раз действие разных брендов будет примерно одинаковым. Хотя есть такие ингредиенты в косметике, которые стоят того, чтобы на них потратились.

Гиалуроновая кислота не всегда решает проблему сухой кожи

Часто сухость и шелушение связаны не только с недостатком увлажнения, проблема может быть более серьезной, к примеру, быть связанной с нарушением в работе сальных желез. Так что если с кожей неполадки, которые не уходят после использования крема, то обратись к дерматологу, он пропишет тебе средства, которые сочетают сразу несколько ингредиентов, справляющихся одновременно с несколькими задачами (например, с себореей и обезвоживанием кожи).

Другой важный момент, который мешает гиалуроновой кислоте оказывать помощь, — это сухой воздух. Это может быть непроветреваемое помещение с работающими обогревателями зимой или жаркий, тропический климат страны, в которой ты живешь или отдыхаешь. Кремы с гиалуроновой кислотой, нанесенные на кожу, в такой ситуации начинают работать не так, как мы этого хотим: они буквально вытягивают влагу из глубоких слоев кожи, буквально высушивая ее. Для этих случаев лучше выбирать увлажняющие средства с другим ведущим компонентом, например, с аминокислотами.

У гиалуроновой кислоты есть противопоказания