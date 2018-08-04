Фильтры для селфи гонят девушек к пластическим хирургам

Постоянно совершенствующиеся фильтры для селфи толкают подростков к пластическим хирургам. Бум приложений для редактирования фотографий врачи считают основной причиной всплеска числа девушек, страдающих от дисморфофобии.
Девочки подросткового возраста устремляются к пластическим хирургам для того, чтобы быть похожими на своих ровесниц с фотографий в социальных сетях. При этом девочки не думают, что данные фотографии подвергались интенсивной редактуре с помощью специальных мобильных приложений. Такие приложения, как Snapchat и Facetune, могут удалять любые несовершенства с кожи, а также отбеливать зубы. Исследователи утверждают, что эти приложения иногда создают ложное ощущение реальности, пишет Medikforum.ru.
Не секрет, что появляющиеся в социальных сетях знаменитости чаще всего выглядят на своих фотографиях безупречными. Их многочисленные поклонники уделяют большое внимание внешности своих кумиров. Врачи из Boston Medical Center утверждают, что девочки становятся одержимыми стремлением удалять любые несовершенства своего внешнего вида, чтобы выглядеть на селфи идеальными.
Ретуширование фото становится сегодня новой нормой. Это может производить опустошительные воздействие на физическое и эмоциональное развитие подростков, стимулируя такие расстройства, как дисморфофобия или постоянная неудовлетворенность собственной внешностью, принявшая патологические формы. Нередко именно жертвы данного расстройства устремляются в клиники красоты и тратят все деньги на то, чтобы превратить себя в живых копий отретушированных фотографий.