Фильтры для селфи гонят девушек к пластическим хирургам

Девочки подросткового возраста устремляются к пластическим хирургам для того, чтобы быть похожими на своих ровесниц с фотографий в социальных сетях. При этом девочки не думают, что данные фотографии подвергались интенсивной редактуре с помощью специальных мобильных приложений. Такие приложения, как Snapchat и Facetune, могут удалять любые несовершенства с кожи, а также отбеливать зубы. Исследователи утверждают, что эти приложения иногда создают ложное ощущение реальности, пишет Medikforum.ru.

Не секрет, что появляющиеся в социальных сетях знаменитости чаще всего выглядят на своих фотографиях безупречными. Их многочисленные поклонники уделяют большое внимание внешности своих кумиров. Врачи из Boston Medical Center утверждают, что девочки становятся одержимыми стремлением удалять любые несовершенства своего внешнего вида, чтобы выглядеть на селфи идеальными.