Пять причин, по которым женщины бояться заводить детей

Страх перед неизвестностью

Что делать, если страшно рожать ребенка? Это нормально, на самом деле. Каждый человек боится неизвестности, но только одни люди несмотря ни на что преодолевают все преграды, а другие из-за своих собственных страхов порой в чем-то ограничивают себя и многого лишают. Бывает так, что беременность еще не наступила, а женщина уже паникует по поводу родов. Она еще не родила, но ее уже беспокоит вопрос, как она будет справляться с малышом и все успевать делать по дому. Зачем так далеко заглядывать в будущее? Все рожают и все справляются. Не нужно так себя накручивать, просто необходимо настроить себя на лучшее. И было бы совсем неплохо, если в такой момент всегда рядом будет крепкое и надежное плечо любимого мужчины, на которое можно будет опереться. Мужчина все время должен поддерживать свою жену, она должна ощущать его поддержку.

Боязнь родов и их последствий

Как перестать бояться родов? Таким вопросом задаются многие беременные и те, кто только думает о том, чтобы завести ребенка. Больше всего женщины боятся родов и ту боль, которую придется испытать. Именно этот страх мешает женщине завести ребенка, несмотря на то, что она очень желает стать матерью и испытать чувство материнства. Она постоянно находится в напряжение по поводу своего интересного положения в течение всей беременности. И чаще всего ее волнуют вопросы о том: насколько хорошо будет проходить ее беременность, сможет ли она родить сама и будет ли ребенок здоров.

Эти и многие другие вопросы беспокоят и тревожат душу каждой женщины. И эти переживания нельзя назвать беспочвенными. Ведь сколько рождается детей с патологиями даже у здоровых родителей и немало мамочек, которые по разным причинам не могут родить самостоятельно и им приходится делать кесарево сечение, которое как любая другая операция пагубно отражается на здоровье женщины. А сколько бывает случаев с выкидышами и мучительными родами женщин. Сама женщина еще не знает, как это будет проходить у нее, но свой страх преодолеть не так-то просто. Тем более, если по телевизору нередко можно увидеть такие душераздирающие моменты, что еще больше вселяет тревогу.

Финансовый вопрос и ответственность

С появлением ребенка у женщины появляется совершенно другая ответственность. Она понимает, что теперь этот маленький комочек очень от нее зависим, и она должна проявить всю свою заботу, любовь и внимание. Но одного внимания ему недостаточно, с появлением малыша появляются и затраты – пеленки, распашонки и многие другие вещички. Ребеночку нужна коечка, коляска для прогулок, ванна для купания, комод для личных принадлежностей. Где взять денег на ребенка - острый вопрос для многих.