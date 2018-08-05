Пять причин, по которым женщины бояться заводить детей

Если женщина никогда не была беременной и не вынашивала малыша, ей не знакома тема родов и она не испытывала чувства материнства, но задумываясь над тем, чтобы завести ребенка, у нее появляются страхи и переживания. И это понятно. Ее пугает неизвестность, с которой она еще не знакома. И если она переживает по поводу беременности и родов, то что говорить о том, когда родится ребенок, ведь с его появлением появится больше обязанностей и дел. И, не исключено, что новые трудности ее тоже пугают. МедикФорум составил список из пяти самых распространенных причин, по которым женщины не хотят иметь детей.
Страх перед неизвестностью
Что делать, если страшно рожать ребенка? Это нормально, на самом деле. Каждый человек боится неизвестности, но только одни люди несмотря ни на что преодолевают все преграды, а другие из-за своих собственных страхов порой в чем-то ограничивают себя и многого лишают. Бывает так, что беременность еще не наступила, а женщина уже паникует по поводу родов. Она еще не родила, но ее уже беспокоит вопрос, как она будет справляться с малышом и все успевать делать по дому. Зачем так далеко заглядывать в будущее? Все рожают и все справляются. Не нужно так себя накручивать, просто необходимо настроить себя на лучшее. И было бы совсем неплохо, если в такой момент всегда рядом будет крепкое и надежное плечо любимого мужчины, на которое можно будет опереться. Мужчина все время должен поддерживать свою жену, она должна ощущать его поддержку.
Боязнь родов и их последствий
Как перестать бояться родов? Таким вопросом задаются многие беременные и те, кто только думает о том, чтобы завести ребенка. Больше всего женщины боятся родов и ту боль, которую придется испытать. Именно этот страх мешает женщине завести ребенка, несмотря на то, что она очень желает стать матерью и испытать чувство материнства. Она постоянно находится в напряжение по поводу своего интересного положения в течение всей беременности. И чаще всего ее волнуют вопросы о том: насколько хорошо будет проходить ее беременность, сможет ли она родить сама и будет ли ребенок здоров.
Эти и многие другие вопросы беспокоят и тревожат душу каждой женщины. И эти переживания нельзя назвать беспочвенными. Ведь сколько рождается детей с патологиями даже у здоровых родителей и немало мамочек, которые по разным причинам не могут родить самостоятельно и им приходится делать кесарево сечение, которое как любая другая операция пагубно отражается на здоровье женщины. А сколько бывает случаев с выкидышами и мучительными родами женщин. Сама женщина еще не знает, как это будет проходить у нее, но свой страх преодолеть не так-то просто. Тем более, если по телевизору нередко можно увидеть такие душераздирающие моменты, что еще больше вселяет тревогу.
Финансовый вопрос и ответственность
С появлением ребенка у женщины появляется совершенно другая ответственность. Она понимает, что теперь этот маленький комочек очень от нее зависим, и она должна проявить всю свою заботу, любовь и внимание. Но одного внимания ему недостаточно, с появлением малыша появляются и затраты – пеленки, распашонки и многие другие вещички. Ребеночку нужна коечка, коляска для прогулок, ванна для купания, комод для личных принадлежностей. Где взять денег на ребенка - острый вопрос для многих.
Любая мама заинтересована, чтобы ее ребенок рос счастливым и в полном достатке. Она хочет, чтобы у него было благополучное детство. И часто финансовый вопрос не дает женщине мечтать о ребенке, так как она понимает, что не сможет обеспечить ему счастливую жизнь.
И нередко молодые люди сначала делают карьеру, и уже вполне установившимися и состоявшимися личностями планируют рождение ребенка. Они понимают, что у ребенка будет все – и одежда, и питание, и игрушки. Только не всегда это правильно. Пока люди делают карьеру, годы уходят, а когда они готовы стать родителями в 30 или 40 лет, то не всегда это бывает возможным.
Женская привлекательность
Испортится ли фигура после родов? Как беременность меняет тело женщины? Многие женщины боятся, что после родов они не будут привлекательными: растяжки по всему телу, потерянная идеальная фигура, а после кормления ребенка грудью, грудь потеряет свою былую форму. Отвисшая, а не упругая грудь мало кого порадует. И если женщине самой все это не нравится, она так же понимает, что все это подобным образом воспримет и ее мужчина.
Думай о хорошем и о плохом не вспомни
Когда женщина слишком много тревожится и переживает, то ее организм травмируется. Нельзя программировать свой мозг на плохое стечение обстоятельств, ведь мысль материальна, а все тревожные мысли могут материализоваться. Лучше думать о хорошем и верить в прекрасное будущее. Те женщины, которые боялись рожать, больше других подвержены выкидышам или вовсе могут оказаться бесплодными.
Женщина, которая вела здоровый образ жизни, правильно питалась и следовала рекомендациям врачей, не слушала, что говорили окружающие, а просто верила, что у нее все будет хорошо – у нее обязательно именно так и будет. Важно запрограммировать удачное будущее и верить в него. Тогда будут - и легкие роды, и рождение здоровых детей.
Если женщину беспокоит лишний вес после родов, то это временный период времени. Пройдет время и у нее снова будет стройная фигура, как и прежде. Хотя после родов многим мужчинам жена нравится еще больше, чем прежде. Она становится более женственной и привлекательной. И это правда.
А тем женщинам, которых беспокоит финансовый вопрос, просто нужно завести блокнотик с основными семейными расходами. Если деньги тратить разумно и только на основные нужды, то с доходами никогда не будет проблем. В конце концов, женщина не одна воспитывает ребенка, у нее есть муж, который всегда и во всем ей поможет.
Если женщина боится ответственности за кроху, то это просто боязнь неизведанного. Но с каждым днем, это пройдет: мама начнет все лучше и лучше понимать своего ребенка и многому научится сама.
Каждая женщина обязательно должна стать матерью, нельзя упускать такую возможность. И никакие страхи, финансовые проблемы и жизненные трудности не смогут помешать женщине быть счастливой.