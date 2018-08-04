Лера Кудрявцева задалась вопросом: а стоит ли прививать новорожденного?

Например, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Кудрявцева обратилась к многочисленным подписчикам. «Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным? Если да, то какие? Начиталась ужасов просто», – спросила Лера, затронув тем самым крайне неоднозначную тему, передает Dni.ru.

Некоторые подписчики предупредили ведущую, что комментарии станут полем битвы между двумя противниками: теми, кто за прививки, и теми, кто против. Однако Кудрявцева дала понять, что не намерена отступать. «Я знаю, но правды добьюсь. Я против. Я не категорична, изучаю вопрос, но что-то меня смущает и там, и там», – объяснила свою позицию Кудрявцева.