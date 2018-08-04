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Лера Кудрявцева задалась вопросом: а стоит ли прививать новорожденного?

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Лера Кудрявцева.

ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

Журналисты и прочая заинтересованная общественность на низком старте – скоро Лера Кудрявцева родит молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову, первенца. Пока же репортеры шерстят аккаунты популярной ведущей в различных социальных сетях в надежде отыскать хоть намек на то, что Лера снова стала матерью. Однако сама телеблондинка упорно держит оборону, хотя периодически не выдерживает и дает волю волнению и беспокоящим ее вопросам.

Например, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Кудрявцева обратилась к многочисленным подписчикам. «Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным? Если да, то какие? Начиталась ужасов просто», – спросила Лера, затронув тем самым крайне неоднозначную тему, передает Dni.ru.

Некоторые подписчики предупредили ведущую, что комментарии станут полем битвы между двумя противниками: теми, кто за прививки, и теми, кто против. Однако Кудрявцева дала понять, что не намерена отступать. «Я знаю, но правды добьюсь. Я против. Я не категорична, изучаю вопрос, но что-то меня смущает и там, и там», – объяснила свою позицию Кудрявцева.

Как и предполагалось, далее в комментариях к вопросу Леры появилось множество самых разных мнений, причем все оказались прямо противоположными, с множеством примеров из собственной жизни и ссылками на различные аудио– и видеоматериалы по теме. Что в итоге решила для себя Лера Кудрявцева, пока неизвестно.

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