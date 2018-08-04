Смешно или жестоко? Мать пристыдили за то, что дала малышке васаби

Что вызвало обсуждение на сей раз? Одна мать сняла момент, когда ее малыш впервые попробовал васаби. Реакция девчушки - что-то среднее между недовольством и замешательством:

Видео просмотрели более 18 миллионов раз, и оно собрало тысячи комментариев. Некоторые пользователи Сети ополчились на мать, говоря, что это можно считать жестоким обращением с детьми - дать столь маленькому ребенку такую острую пищу, как васаби, пишет Fabiosa.ru.

В принципе, вы можете дать васаби малышу, но есть несколько моментов, которые вам нужно учитывать. Если ребенок раньше не пробовал эту пасту, то начните с крошечного кусочка, чтобы убедиться в отсутствии аллергии.

После того, как вы убедились, что у вашего ребенка нет реакции на новую пищу, можете время от времени давать ему небольшое количество васаби. Если же у вас есть какие-либо сомнения относительно введения любых новых продуктов в рацион ребенка, то сначала поговорите с педиатром.

Васаби имеет ряд преимуществ. Оно обладает мягким антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Кроме того, приправа помогает пищеварению. Главное - употреблять васаби надо в умеренных количествах, и это касается как детей, так и взрослых.