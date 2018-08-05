Как убрать складки в области подмышек: пять эффективных упражнений

Причины возникновения складок подмышками

Давайте рассмотрим основные причины, из-за которых возникает данная проблема, пишет Fabiosa.ru.

1. Как же часто в детстве нас ругали родители и учителя за то, что мы горбимся. Если у человека неправильная осанка, то, конечно, складки подмышками будут портить весь внешний вид. Грудь вперед и повыше голову!

2. Из-за дряблости мышц кожа обвисает, потому и образовываются складочки. Важно регулярно выполнять физические упражнения, чтобы поддерживать тонус мышц в надлежащей форме.

3. Чаще всего складки в районе подмышек образуются из-за лишнего веса. Накопление жира происходит не локально, а по всему телу. И подмышки в этом не исключение.

4. Неправильно подобранная одежда может сыграть злую шутку. Нельзя, чтобы лифчик или сильно обтягивающие кофты врезались в кожу и сдавливали ее. Выбирайте вещи по размеру.

5. Кроме всех вышеперечисленных причин, большое значение имеет наследственность. Если ваши родители уже сталкивались с подобной проблемой, то не исключено, что вас ожидает то же самое.

От пассивного образа жизни снижается тонус мышц и увеличивается вероятность возникновения лишнего веса. Чтобы держать свое тело в форме, необходимо больше двигаться, гулять, а также регулярно выполнять физические упражнения, которые помогут избавиться от складок в проблемной зоне. Вот некоторые из них:

1. Обычные отжимания от пола помогут укрепить грудные мышцы. Ладони на ширине плеч. Грудь должна касаться пола, и старайтесь слишком не поднимать и не опускать таз. Выполните 3 подхода по 10 раз.

2. Если обычные отжимания для вас делать слишком сложно, то можете попробовать облегченный вариант — с коленей. Сделайте 12-15 повторений по 3 подхода.

3. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Наклоните корпус параллельно полу. Медленно опускайте и поднимайте рук до уровня плеч. Для лучшего эффекта возьмите гантели или бутылки с водой. Выполняйте 15-20 повторений в несколько подходов.

4. Возьмите гантели, лягте на пол и согните ноги в коленях. Поднимите руки перед собой и разводите их до самого пола. Выполняйте 15-20 по 3 подхода.

5. Встаньте спиной к стулу. Поставьте руки параллельно друг дружке. Ноги выводите вперед, чтобы образовался угол больше 90 градусов. Затем начинайте сгибать и разгибать руки в локтях. Выполняйте по 12 повторений 2-3 подхода.

Чтобы добиться видимого результата, выполняйте комплекс упражнений через день. Укрепление мышц начнется после 4-6 недели занятий. Не забывайте о правильном питании и активном образе жизни.