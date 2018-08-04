Три неочевидные вещи в доме, которые могут стать смертельными для вашего ребенка

Помимо бытовой химии, у каждого в доме есть и другие, менее очевидные вещи, которые могут привести к отравлению, пишет Fabiosa.ru.

К ним относятся:

Косметика

Многие мамы держат косметичку в доступном для ребенка месте. А поскольку дети обожают яркие разноцветные флакончики и упаковки, они легко могут попробовать на вкус ваши кремы, лаки для ногтей, тени для век и многое другое. Все это может вызвать сильную аллергическую реакцию и отравление. Декоративную косметику лучше держать в закрытой косметичке и не оставлять на открытых поверхностях.

Средства от насекомых

Даже если вы поместите их в недоступные для ребенка места, неизвестные вещества могут стать ядовитыми при контакте с воздухом, да и дети все равно смогут найти способ добраться к ним — изобретательности им не занимать. Так, по сообщению PrimaMedia, в 2017 году пятилетний ребенок из Артема погиб от отравления ядами таблеток от тараканов, которые при взаимодействии с воздухом превратились в порошок. Остальные члены семьи были госпитализированы.

Краски

Рисование является важной частью развития ребенка, однако некоторые краски представляют гораздо большую опасность, чем мы могли предположить. Маленькие дети могут легко проглотить краску, а более взрослые — пролить на кожу или случайно брызнуть ею в глаза.

Как уберечь ребенка от отравления химикатами в доме:

Храните отбеливатели, стиральные порошки, моющие средства и другую бытовую химию в верхних ящиках или шкафчиках, оснащенными специальными замками от детей. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок не видел, как вы открываете замок.

Никогда не оставляйте без присмотра токсичную бытовую химию, если рядом играют дети.

Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка не было доступа к вашим лакам для ногтей, духам, дезодоранту, пенкам и прочим косметическим средствам.