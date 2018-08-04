Пеленать или нет? Современные педиатры настойчиво рекомендуют воздержаться

Традиция заматывать ребенка в ткань появилась еще в XVII веке, как явствует изображение на иконах. В конце прошлого века эту догму поставили под сомнение в нескольких странах мира, а в начале XXI века эта волна не только докатилась, но и накрыла мамочек постсоветского пространства, отчего все массово перешли на бодики и «человечки», высвободившие ножки и ручки ребенка. Но бабушки-то думают по-другому, пишет Fabiosa.ru.

По поводу того, пеленать малыша или нет, продолжаются дискуссии среди родителей и медиков, каждая сторона приводит свои аргументы. Обозначим эти за и против.

1. Если туго пеленать ножки ребенка, то они будут ровными. Однако кривизна ног может быть обусловлена либо наследственностью, либо рахитом, патогенез которого достаточно широкий. А вот приобрести дисплазию (вывих) тазобедренного сустава вследствие принудительного выпрямления ножек вполне возможно.

Все-таки физиологическая поза новорожденных – это согнутые ножки и ручки, поэтому в случае с тугим пеленанием малыш может испытывать дискомфорт, а то и замедление физического развития.

2. Спеленанный ребенок спит дольше и крепче, потому что не будит себя хаотичными движениями рук. Но невозможность поменять как-то позу делает сон малыша тревожным.

3. В пеленке ребенку теплее. Он не сбрасывает одеяло, а значит, не переохладится ночью. Но решить эту проблему можно с помощью специального спального мешка, в котором малыш надежно укрыт.

4. Ребенок был в ограниченном пространстве в утробе матери, ему так привычнее. Но при этом он не может лежать в той позе, как был у мамы, – в пеленке невозможно поджать ножки под себя. А спать на животе ребенку даже полезно. Кстати, при этом он не будет будить себя спонтанными движениями рук и одеяло не сбросит.

5. Неконтролируемыми движениями рук ребенок может нанести себе вред – поцарапать лицо, вырвать волосики. Но проблему можно решить, надев рукавички-«царапки». Они продаются отдельно или уже предусмотрены в «человечках».

6. Спеленать ребенка легче, чем одеть его в штанишки и распашонки. Но сегодняшняя одежда для малышей разработана так, что можно легко засунуть ручки и ножки в части костюма, а потом застегнуть пару кнопок. С этим справится даже молодой папа.