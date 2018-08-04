Реальная история: автокресло чуть не убило ребенка

Она отправилась по магазинам вместе со своим старшим малышом, грудничком и мужем. Каждый раз, когда они выходили из машины, они брали с собой ребенка. Но в конце поездки они застряли в пробке, и когда вернулись домой, случилось нечто ужасное, пишет Lifter.com.ua.

Они внесли новорожденного внутрь, и оставили на 15 минут в автокресле, пока укладывали спать старшего отпрыска. Вернувшись, они обратили внимание, что щеки ребенка покраснели, губы посинели, а изо рта выступила пена.

Испуганные родители решили, что у ребенка приступ, и попробовали открыть ему ротик, чтобы убедится. что он не проглотил язык, полагая, что это был приступ. Все это время ребенок выгибал спину и крутил головой.

Тогда они схватили автокресло с малышом и поехали в больницу. Поездка была ужасной, так как они без конца прислушивались к тому, дышит ли ребенок.

В больнице родители узнали, что произошло. Автокресло сдавило его и вызвало нехватку кислорода. И только когда ребенка достали из него, он смог вздохнуть.

Врач объяснил, что новорожденные, находящиеся в автокресле в течение длительного периода времени, могут страдать от нехватки кислорода. Это происходит очень часто.

Кристи была потрясена, узнав об этом факте. Мы тоже! Не оставляйте малышей надолго в автокресле - это может быть опасно.