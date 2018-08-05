Яичница с сердцем внутри - лучшее, что можно придумать на завтрак

А вы хотели бы получить на завтрак вот такое съедобное сердце?

Для его приготовления вам понадобится:

2 перца (красный и зеленый);

125 грамм ветчины;

3 яйца;

6 сосисок;

1 яичный желток;

30 г тертого твердого сыра.

Вот что нужно делать:

Перцы порежьте кубиками, ветчину - полосками, обжарьте их в подсолнечном масле примерно 10 минут, пишет Lifter.com.ua.

Смешайте обжаренную ветчину и перец с яйцами.

Сосиски разрежьте пополам, но не до конца.

Выложите на сковороду две сосиски так, чтобы образовался квадрат, внутрь квадрата выложите третью разрезанную сосиску в форме сердца.

Образовавшееся сердце заполните смесью из яиц, перца и ветчины, а квадрат - желтком или твердым сыром.

Готовьте блюдо под крышкой на маленьком огне до готовности.