Вс, 5.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • К столу
  • Яичница с сердцем внутри - лучшее, что можно придумать на завтрак

Яичница с сердцем внутри - лучшее, что можно придумать на завтрак

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот

Если вы хотите удивить любимого человека, предлагаем вам воплотить в жизнь оригинальную идею для завтрака. Будьте уверены: завтрак в такой подаче не оставит равнодушным ни одного человека, пишет 1m de ideas.

А вы хотели бы получить на завтрак вот такое съедобное сердце?

Для его приготовления вам понадобится:

    2 перца (красный и зеленый);

    125 грамм ветчины;

    3 яйца;

    6 сосисок;

    1 яичный желток;

    30 г тертого твердого сыра.

Вот что нужно делать:

    Перцы порежьте кубиками, ветчину - полосками, обжарьте их в подсолнечном масле примерно 10 минут, пишет Lifter.com.ua.

    Смешайте обжаренную ветчину и перец с яйцами.

    Сосиски разрежьте пополам, но не до конца.

    Выложите на сковороду две сосиски так, чтобы образовался квадрат, внутрь квадрата выложите третью разрезанную сосиску в форме сердца.

    Образовавшееся сердце заполните смесью из яиц, перца и ветчины, а квадрат - желтком или твердым сыром.

    Готовьте блюдо под крышкой на маленьком огне до готовности.

Можете наслаждаться блюдом, а также получать комплименты и благодарность от любимых!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ