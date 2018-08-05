Яичница с сердцем внутри - лучшее, что можно придумать на завтрак

Если вы хотите удивить любимого человека, предлагаем вам воплотить в жизнь оригинальную идею для завтрака. Будьте уверены: завтрак в такой подаче не оставит равнодушным ни одного человека, пишет 1m de ideas.
А вы хотели бы получить на завтрак вот такое съедобное сердце?
Для его приготовления вам понадобится:
2 перца (красный и зеленый);
125 грамм ветчины;
3 яйца;
6 сосисок;
1 яичный желток;
30 г тертого твердого сыра.
Вот что нужно делать:
Перцы порежьте кубиками, ветчину - полосками, обжарьте их в подсолнечном масле примерно 10 минут, пишет Lifter.com.ua.
Смешайте обжаренную ветчину и перец с яйцами.
Сосиски разрежьте пополам, но не до конца.
Выложите на сковороду две сосиски так, чтобы образовался квадрат, внутрь квадрата выложите третью разрезанную сосиску в форме сердца.
Образовавшееся сердце заполните смесью из яиц, перца и ветчины, а квадрат - желтком или твердым сыром.
Готовьте блюдо под крышкой на маленьком огне до готовности.
Можете наслаждаться блюдом, а также получать комплименты и благодарность от любимых!