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«Наклейки на соски»: новый тренд покоряет мир

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Nicki Minaj in the front row Haider Ackermann show, Autumn Winter 2017, Paris Fashion Week, France - 04 Mar 2017//BOISIERE_boisiere1220001/Credit:BOISIERE/SIPA/1703041305

ФОТО: BOISIERE/SIPA / BOISIERE/SIPA

Наклейки для сосков - очередной безумный тренд, охвативший мир. И если раньше так публику эпатировали лишь знаменитости, то теперь эту моду подхватили и другие представительницы прекрасного пола. Они публикуют фото с хештегом "свободу соскам", пишет Maxim.

Этот тренд начал набирать популярность после того, как американская модель Бинкс Уолтон вышла на подиум, прикрыв сосок одной лишь серебристой наклейкой, пишет Lifter.com.ua.

Мода на наклейки в полной мере проявила себя на музыкальном фестивале Lollapalooza 2018 года в Сан-Паулу, Бразилия, где некоторые участницы и гостьи фестиваля гордо расхаживали с практически голой грудью.

Селебрити тоже не отстают. Ники Минаж специально надела ассиметричное платье, чтобы продемонстрировать наклейку на своей безупречной груди.

Даже Шер в свой 71 год не постеснялась последовать новой моде.

Но на самом деле мода ходит по кругу. Еще в 1999 году Лил Ким украсила свою обнаженную грудь блестящей фиолетовой наклейкой на MTV Music Awards.

Некоторые модницы украшают наклейки камнями. Инстаграм просто завален такими фото. Никто не хочет отставать от моды.

Наклейки уже вовсю продаются на Амазоне и других платформах.

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