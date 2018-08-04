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  • Вот какие горячие бутерброды делают себе французы. И ведь ничего сложного!

Вот какие горячие бутерброды делают себе французы. И ведь ничего сложного!

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Бутерброд - прекрасный вариант завтрака и даже обеда, особенно для занятых людей. Всего две минуты и вкусный перекус готов! Если собираетесь взять бутерброд с собой на работу, убедитесь в том, что сможете его там разогреть, пишет Delish.

Если вы торопитесь и готовите обед на скорую руку - попробуйте лучший вариант бутерброда с беконом и сыром, пишет Lifter.com.ua.

Вам понадобится:

    110 гр размягченного сливочного сыра;

    1 перец халапеньо (нарезанный кружочками);

    1 ч. л. чесночного порошка;

    соль и перец по вкусу;

    4 куска хлеба;

    1 стакан твердого сыра (натертого на крупной терке);

    жареный бекон;

    сливочное масло.

Вот что нужно делать:

В глубокой миске смешайте сливочный сыр, халапеньо и чесночный порошок, приправьте эту смесь солью и перцем.

Одну сторону каждого куска хлеба смажьте сливочным маслом, вторую - смесью сливочного сыра и халапеньо.

На разогретую и смазанную маслом сковороду выложите первый кусок хлеба маслом вниз.

Сверху на хлеб выложите жареный бекон.

На бекон выложите тертый сыр, накройте всё еще одним куском хлеба, смазанным сливочным маслом с одной стороны и сливочным сыром с другой.

Обжарьте получившийся бутерброд с обеих сторон до золотистого цвета.

Ваш бутерброд с твердым сыром, беконом и халапеньо готов.

Приятного аппетита!

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