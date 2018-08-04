Вот какие горячие бутерброды делают себе французы. И ведь ничего сложного!

Бутерброд - прекрасный вариант завтрака и даже обеда, особенно для занятых людей. Всего две минуты и вкусный перекус готов! Если собираетесь взять бутерброд с собой на работу, убедитесь в том, что сможете его там разогреть, пишет Delish.
Если вы торопитесь и готовите обед на скорую руку - попробуйте лучший вариант бутерброда с беконом и сыром, пишет Lifter.com.ua.
Вам понадобится:
110 гр размягченного сливочного сыра;
1 перец халапеньо (нарезанный кружочками);
1 ч. л. чесночного порошка;
соль и перец по вкусу;
4 куска хлеба;
1 стакан твердого сыра (натертого на крупной терке);
жареный бекон;
сливочное масло.
Вот что нужно делать:
В глубокой миске смешайте сливочный сыр, халапеньо и чесночный порошок, приправьте эту смесь солью и перцем.
Одну сторону каждого куска хлеба смажьте сливочным маслом, вторую - смесью сливочного сыра и халапеньо.
На разогретую и смазанную маслом сковороду выложите первый кусок хлеба маслом вниз.
Сверху на хлеб выложите жареный бекон.
На бекон выложите тертый сыр, накройте всё еще одним куском хлеба, смазанным сливочным маслом с одной стороны и сливочным сыром с другой.
Обжарьте получившийся бутерброд с обеих сторон до золотистого цвета.
Ваш бутерброд с твердым сыром, беконом и халапеньо готов.
Приятного аппетита!