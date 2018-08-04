Вот какие горячие бутерброды делают себе французы. И ведь ничего сложного!

Бутерброд - прекрасный вариант завтрака и даже обеда, особенно для занятых людей. Всего две минуты и вкусный перекус готов! Если собираетесь взять бутерброд с собой на работу, убедитесь в том, что сможете его там разогреть, пишет Delish.