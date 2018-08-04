Как увеличить лактацию: простые советы

С 1 по 7 августа по инициативе ВОЗ проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. Что делать, если грудного молока мало? Чаще всего эту проблему можно решить простыми «домашними» способами.
Вашему ребенку не хватает грудного молока: четыре признака
Субъективные ощущения – не самый надежный ориентир. Если маме кажется, что у нее мало молока, это еще не значит, что проблема и впрямь существует. Первое, на что стоит обратить внимание, как малыш прибавляет в весе. Если это совпадает с возрастными нормами, то беспокоиться не стоит, передает Deti.mail.ru.
Сытый ребенок спокоен, умиротворен. Голодный начинает плакать, когда его отнимают от груди, даже если он сосал ее час или дольше. Когда у женщины нет молока, часто можно услышать, как во время кормления малыш громко глотает. В норме моча маленьких детей практически прозрачна, а при недостаточном поступлении жидкости в организм она становится темной, напоминает яблочный сок.
Чем грозит недостаток грудного молока? Организм малыша получает слишком мало жидкости и питательных веществ. Это грозит отставанием в развитии и опасным состоянием – обезвоживанием.
Чаще всего проблемы с лактацией вызваны «бытовыми» причинами: если мама неправильно питается или, например, пьет мало жидкости. Но иногда (такие случаи относительно редки) молочные железы объективно не способны вырабатывать нужное количество молока из-за некоторых патологических состояний. В таких случаях «домашние» методы вряд ли помогут.
Если молодая мать считает, что у нее слишком мало грудного молока, в первую очередь нужно посетить врача. Доктор определит причину проблемы и решит, требует ли она специального лечения.
12 советов, которые помогут улучшить лактацию
1. Чаще прикладывайте младенца к груди. Во время грудного вскармливания работает закон спроса и предложения. Чем чаще мама прикладывает ребенка к груди, тем больше у нее вырабатывается молока. В первые недели после рождения рекомендуется кормить через каждые 2-3 часа круглосуточно. Если с момента последнего кормления прошло больше трех часов, а ребенок все еще спит, его нужно разбудить и предложить грудь.
2. Увеличьте время кормления. «Спрос» на грудное молоко можно «поднять» и за счет продолжительности кормлений. Рекомендуется, чтобы ребенок сосал каждую грудь не менее 10 минут. Если он быстро заснул во время кормления, можно попробовать его разбудить.
3. Покормите в присутствии врача. Иногда молока вырабатывается более чем достаточно, но ребенок не может наесться, потому что неправильно берет грудь. Иногда дело в неправильном прикладывании, иногда – в измененной форме соска или других причинах.
После кормлений ребенок голоден и беспокоен, а молочные железы мамы по-прежнему набухшие, в них много молока. В причинах нужно разбираться вместе с врачом, покормив ребенка в его присутствии.
4. Оградите себя от стресса. Иногда можно значительно повысить лактацию, всего лишь изменив образ жизни и распорядок дня. Молодой маме нужно избегать стрессов и переутомлений, выделять время на отдых. Муж и другие родственники должны по максимуму взять на себя домашние дела.
5. Используйте обе груди. Во время каждого кормления рекомендуется поочередно использовать обе груди. Наибольшую стимуляцию получает та, которую ребенок берет первой. Поэтому каждый раз кормление стоит начинать с другой молочной железы.
6. Сцеживайте остатки. Молоко, которое остается в груди после кормлений, нужно сцеживать руками или молокоотсосом. Это заставляет молочные железы производить еще больше молока и помогает предотвратить лактостаз, мастит.
7. Пейте больше. Грудное молоко состоит из воды примерно на 90%, поэтому кормящим мамам рекомендуется ежедневно выпивать примерно по 6-8 стаканов жидкости. Это может быть вода, некрепкий чай, сок, молоко.
Жажда, сухость во рту, головные боли, головокружение – возможные признаки того, что организм мамы находится в состоянии обезвоживания.
8. Хорошо питайтесь. Как и во время беременности, рацион кормящей мамы должен быть здоровым и разнообразным. Это не только помогает обеспечить ребенка необходимыми веществами: некоторые продукты стимулируют лактацию. Полезен овес, морковь, листовые овощи, кунжут.
9. Повремените с сосками. В первые недели после родов, пока не установилась лактация, соски лучше не использовать. Ребенок может начать отказываться от груди, потому что сосать сцеженное молоко из бутылочки зачастую проще, а у мамы из-за этого снижается лактация.
10. Не используйте противозачаточные. Особенно нежелательны препараты на основе эстрогена: если принимать их в первые шесть недель после родов, они могут помешать выработке грудного молока.
11. Откажитесь от вредных привычек. Как и во время беременности, алкоголь и курение – строго под запретом. Из-за них снижается лактация и может пострадать здоровье малыша. От кофе пока тоже придется отказаться.
12. Сохраняйте позитивный настрой и верьте в себя. Казалось бы, что может быть банальнее такой рекомендации? Но это важно. Страх и неуверенность, редкие прикладывания ребенка к груди, стремление использовать искусственную смесь как «палочку-выручалочку» при малейших проблемах – все это отнюдь не способствует хорошей лактации.