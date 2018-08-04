Как увеличить лактацию: простые советы

Вашему ребенку не хватает грудного молока: четыре признака

Субъективные ощущения – не самый надежный ориентир. Если маме кажется, что у нее мало молока, это еще не значит, что проблема и впрямь существует. Первое, на что стоит обратить внимание, как малыш прибавляет в весе. Если это совпадает с возрастными нормами, то беспокоиться не стоит, передает Deti.mail.ru.

Сытый ребенок спокоен, умиротворен. Голодный начинает плакать, когда его отнимают от груди, даже если он сосал ее час или дольше. Когда у женщины нет молока, часто можно услышать, как во время кормления малыш громко глотает. В норме моча маленьких детей практически прозрачна, а при недостаточном поступлении жидкости в организм она становится темной, напоминает яблочный сок.

Чем грозит недостаток грудного молока? Организм малыша получает слишком мало жидкости и питательных веществ. Это грозит отставанием в развитии и опасным состоянием – обезвоживанием.

Чаще всего проблемы с лактацией вызваны «бытовыми» причинами: если мама неправильно питается или, например, пьет мало жидкости. Но иногда (такие случаи относительно редки) молочные железы объективно не способны вырабатывать нужное количество молока из-за некоторых патологических состояний. В таких случаях «домашние» методы вряд ли помогут.

Если молодая мать считает, что у нее слишком мало грудного молока, в первую очередь нужно посетить врача. Доктор определит причину проблемы и решит, требует ли она специального лечения.

12 советов, которые помогут улучшить лактацию

1. Чаще прикладывайте младенца к груди. Во время грудного вскармливания работает закон спроса и предложения. Чем чаще мама прикладывает ребенка к груди, тем больше у нее вырабатывается молока. В первые недели после рождения рекомендуется кормить через каждые 2-3 часа круглосуточно. Если с момента последнего кормления прошло больше трех часов, а ребенок все еще спит, его нужно разбудить и предложить грудь.

2. Увеличьте время кормления. «Спрос» на грудное молоко можно «поднять» и за счет продолжительности кормлений. Рекомендуется, чтобы ребенок сосал каждую грудь не менее 10 минут. Если он быстро заснул во время кормления, можно попробовать его разбудить.

3. Покормите в присутствии врача. Иногда молока вырабатывается более чем достаточно, но ребенок не может наесться, потому что неправильно берет грудь. Иногда дело в неправильном прикладывании, иногда – в измененной форме соска или других причинах.

После кормлений ребенок голоден и беспокоен, а молочные железы мамы по-прежнему набухшие, в них много молока. В причинах нужно разбираться вместе с врачом, покормив ребенка в его присутствии.