Пять лайфхаков японского ухода за кожей лица

Очищают кожу лица специальными маслами. Пока ты умываешь до скрипа кожу гелем или пенкой, японки уже нашли идеальное средство, которое удаляет макияж и грязь с лица без вреда. Гидрофильное масло считается настоящим кладезем питательных и витаминных компонентов, которые бережно удаляет кожный жир, делает ее более напитанной и свежей, словно ты вышла из салона, пишет Lady.mail.ru.

Косметика с пробиотиками - секрет идеальной кожи. Очень сложно найти хотя бы одну японку с плохой кожей лица. А все потому, что они пользуются косметикой с пробиотиками. Также японки уверены, что состояние кожи напрямую связано с микрофлорой нашего кишечника, поэтому регулярно употребляют пробиотики в виде еды, специальных добавок, таблеток.

Защита от солнца. Ты ни разу не замечала, что японки не загорают летом? Да, действительно, японки избегают солнца: используют солнцезащитные средства с самой высокой защитой, носят широкополые шляпы, зонты и одежду с длинными рукавами.

Не трут кожу. Даже самый лучший крем, сыворотка или гель будет плохо работать, если их неправильно нанести на кожу. Японки не втирают косметические средства - они наносят их с помощью подушечек пальцев, аккуратно пошлепывая кожу. Такой эффект помогает моделировать приток капиллярной крови к коже и усиливается естественные процессы восстановления и омоложения.