Какие средства нельзя использовать, если у тебя окрашенные волосы?

Нужно знать, что существуют некоторые средства для волос, которые противопоказаны для окрашенных локонов. Мы расскажем, чего лучше избегать в уходе за окрашенными волосами, пишет Lady.tochka.net.

Средства, содержащие спирт. Спирт имеет пагубное воздействие на любые волосы, в том числе и на натуральные. Ведь он очень сильно высушивает волосы. Но для окрашенных волос пагубный эффект приумножается. Стилисты рекомендуют внимательно изучать этикетку, когда покупаешь масло для волос (незаменимое средство для тех, кто окрашивает волосы), именно в них нас чаще всего подстерегает спирт. Если видишь слово alcohol, не покупай такое масло.

Хна, басма и другие натуральные красители. Производители нередко добавляют их в продукты, призванные тонировать или поддерживать цвет, но абсолютно зря. Хна и басма содержат дубильные вещества. Оседая на волосах, они образуют на них плотную пленку, сквозь которую потом не могут проникнуть никакие питательные и полезные вещества из других уходовых средств. Не стоит перекрывать волосам кислород.

Стайлинговые средства для придания объема. Эти продукты создают на коже головы щелочную среду и, опять же, склонны сушить волосы. Лучше правильно подобрать шампунь и расческу для укладки.

Оттеночные бальзамы. Особенно это касается блондинок, ведь они чаще остальных используют оттеночный бальзам (тот самые фиолетовый), чтоб убрать желтизну волос. Но многие такие средства содержат соли тяжелых металлов, которые оседают на структуре волоса и с большим трудом смываются даже специальными средствами. И, опять же, они могут сушить волосы, поэтому не рекомендуется наносить их чаще, чем раз в пару недель.