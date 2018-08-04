Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание» и очутилась в больнице

23-летняя Сара Уайли (Sarah Wylie) из австралийского штата Квинсленд отправилась со спутником на гору Тиброгарган. По ее словам, она заболталась с молодым человеком, поскользнулась и схватилась за ветку дерева, пишет Lenta.ru.

По этой же тропе прогуливались трое пожарных, которые вызвались помочь девушке. Ветка так сильно повредила руку, что ей необходимо было наложить несколько швов. В процессе один из спасателей поскользнулся и вывихнул плечо, а затем выяснилось, что они не были сильны в накладывании швов на открытую рану и делали это по наитию.

В это время спутник решил покинуть австралийку, поскольку, как он утверждал, «опаздывал на работу».

В результате и Уайли, и пожарный с вывихнутым плечом благополучно спустились с горы. Девушку отправили в больницу.