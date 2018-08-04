Письмо читательницы: я не чувствую от мужа абсолютно ничего...

«У меня есть муж и ребенок, дочка, почти три года. Я очень люблю свою семью и не хочу, чтобы она распадалась, но я уже года два как не чувствую от мужа абсолютно ничего, а особенно последние пару месяцев, он будто другой, чужой, не обращает на меня внимания, не общается. К слову, до этого он от меня не отлипал, обнимал, целовал, писал сообщения, дарил цветы без повода и т.д, пишет Клео .

У нас сейчас сложноватая жизненная ситуация, мы взяли ипотеку и живем у моих родителей, я в декрете, а он на двух работах (на второй работе он работает три месяца, она временная). И каждый раз, приходя домой, он начинает говорить, как его достала его жизнь, все плохо, денег не хватает, работает на двух работах и все равно не может себе ничего позволить. Расслабляется он только перед компьютером, общение со мной ему не интересно. Я говорю, что все это временно, скоро я тоже выйду на работу, да и он-то на второй всего три месяца работает, а не три года. Я чувствую себя ненужной, нелюбимой, будто виноватой во всех бедах в его жизни. Мне хочется, чтобы, приходя домой, он общался со мной, хоть какое-то внимание мне уделял, а он говорит, что ему не о чем со мной говорить, у него сплошные проблемы в голове и садится за компьютер. Я не готова так жить и не знаю, что мне делать. Боюсь развестись и потом пожалеть об этом».