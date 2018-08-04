Фото: беременная Кейт Хадсон не стесняется огромного живота на пляже
3 августа 2018, 18:55
39-летняя актриса вот-вот родит третьего ребенка, но пока продолжает нежиться на пляже. Но новые снимки Кейт в бикини не вызвали восторга у ее поклонников. Многие раскритиковали ее, попросив прикрыться и даже сказав, что оголенный беременный живот — это не привлекательно.
«Просто потому что она беременная, не значит, что ее тело выглядит красиво», — пишут пользователи, пишет Soulpost.ru.
Кейт беременна от своего партнера Дэнни Фуджикава. У актрисы есть еще двое старших сыновей от предыдущих мужей.