Фото: беременная Кейт Хадсон не стесняется огромного живота на пляже

39-летняя актриса вот-вот родит третьего ребенка, но пока продолжает нежиться на пляже. Но новые снимки Кейт в бикини не вызвали восторга у ее поклонников. Многие раскритиковали ее, попросив прикрыться и даже сказав, что оголенный беременный живот — это не привлекательно.