Нежный лимонный пудинг по-домашнему: готовим дома

Взбить размягченное масло с цедрой и сахаром. Отделить яичный желток и взбить его с молоком, соком лимона и мукой, прибавить к сахарно-масляной смеси. Взбить яичный белок с солью, аккуратно вмешать его в получившуюся массу, пишет Justcoolidea.ru.