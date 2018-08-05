Нежный лимонный пудинг по-домашнему: готовим дома
5 августа 2018, 15:36
Это ароматное лакомство быстро готовится и порадует вас своей воздушной консистенцией.
Берем: 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1,5 ст. л. мягкого сливочного масла, 50 г сахара, 3 ст. л. лимонного сока, цедра половины лимона, 1/3 стакана молока, соль на кончике ножа.
Взбить размягченное масло с цедрой и сахаром. Отделить яичный желток и взбить его с молоком, соком лимона и мукой, прибавить к сахарно-масляной смеси. Взбить яичный белок с солью, аккуратно вмешать его в получившуюся массу, пишет Justcoolidea.ru.
Разогреть духовку до 180 градусов. Разложить пудинговую смесь по формочкам и поставить их в большую емкость, залитую кипятком. Поместить эту конструкцию в духовку на 30 минут.
Приятного вам десерта!