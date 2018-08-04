Пять работающих советов, которые помогут больше не заедать стресс

Наука успокаивает: привычка «заедать» стресс досталась нам от далеких-далеких предков, когда нервничать заставляли вполне реальные опасности, а шансы выжить были больше у тех, кому хватало сил, чтобы убежать или сразиться, пишет Mixnews.lv.

Плохая новость: коль скоро тяга к еде после стресса «прошита» в нас так глубоко, одной силы воли мало, чтобы победить ее раз и навсегда.

Хорошая новость: работающие стратегии, которые помогут отвлечь от шоколадки, существуют.

Очень хорошая новость: они совсем несложные и их можно практиковать хоть дома, хоть в офисе.

Играйте в тетрис

Серьезно, тетрис или подобные ему игрушки способны снизить тягу к еде на 14%: такие результаты показало исследования, проведенного в 2015 году. Добровольцам предложили оценить тягу к еде несколько раз в течение дня, после чего в течение трех минут поиграть в тетрис – и повторить оценку. Да-да, у тех, кто честно играл, аппетит снижался.

Сделайте несколько упражнений

Вам даже не понадобится полноценная тренировка: несколько наклонов, приседаний или небольшая прогулка в хорошем ритме не только помогут вам сжечь немного калорий, но и существенно снизят аппетит.

Дело в том, что физические нагрузки влияют на уровень сахара в крови – а именно его перепады и заставляют нас чувствовать голод в ситуации стресса.

Так что если как следует перенервничали, отправляйтесь на пробежку – точно поможет!

Расслабьтесь

Держите всегда под рукой ваш личный «стресс-пакет»: шарф из особенно мягкой и приятной на ощупь ткани, флакон духов с любимым ароматом, телефон с подборкой релаксирующих мелодий.

Совет может показаться вам очевидным, но он не станет от этого менее действенным: в момент переживания стрессовой ситуации или сразу после него воспользуйтесь этими предметами, чтобы отстраниться от опасности, «заземлиться» и немного расслабиться.

Оцените свой голод

Если никакие из описанных выше средств не помогли и вы все еще хотите что-нибудь немедленно съесть.

Оцените свой голод по десятибалльной шкале, где единица – это чувство абсолютной сытости, а десятка – настоящий голод. Если вы поставите оценки «девять» или «десять», смело отправляйтесь на кухню.

А вот во всех остальных случаях стоит внимательно прислушаться к себе и попытаться понять, что именно вы принимаете за голод – и удовлетворить свою истинную потребность.

Выключите телевизор и компьютер

Чтобы не съесть лишнего, не стоит отвлекаться от еды – очень простая стратегия, о которой, тем не менее, чаще всего забывают.

Если у вас был по-настоящему трудный день, велика вероятность того, что вечером вам может захотеться вознаградить себя за пережитое вредной или лишней едой.