Диетологи составили список продуктов, которые должны быть в рационе каждого человека

Витамины С, В6, фолиевую кислоту, калий и целых 5 граммов клетчатки можно найти в кольраби. Лук-шалот также привлекает диетологов за счет содержания витаминов А и С, низкой калорийности (всего 32 калории на чашку). Брюссельская капуста - уникальный источник глюкозинолатов и изотиоцианатов, которые могут помочь снизить риск развития определенных видов рака. В ней можно найти клетчатку, фолиевую кислоту, витамины A, C, K, B6, железо, калий, пишет Meddaily.ru.

А чашка резаной тыквы содержит больше калия, чем банан, говорят эксперты. За яркой наружностью скрывается бета-каротин (предшественник витамина А), важный для поддержания остроты зрения. Помимо этого, в тыкве много клетчатки, витаминов B6, C, E и железа. Беременным женщинам показано есть брокколи из-за высокого содержания витамина С и фолиевой кислоты. К тому же, ряд исследований связывал брокколи со сниженным риском рака.

С точки зрения пользы, с брокколи может потягаться, пожалуй, только шпинат. В нем содержится каемпферол, который, по мнению исследователей, защищает от рака и ряда хронических заболеваний. Исследование 2011 года показало, что некоторые из компонентов шпината снижают потребность велосипедистов в кислороде во время заездов. А тирозин, входящий в состав шпината, повышает скорость реакции, о чем говорит исследование 2014 года.

Руккола улучшает пищеварение и может восполнить нехватку цинка, кальция и железа в рационе. В свою очередь, чашка нарезанного болгарского перца дает 300% от дневной нормы витамина С, почти 100% от нормы витамина А. И еще в нем есть витамин В6. Кстати, в чашке нарезанной капусты кале примерно 700% от дневной нормы витамина К, более 200% от нормы витамина А.