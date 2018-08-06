Алла Пугачева за два месяца похудела почти на двадцать килограммов

Алла Пугчева стала очень худощавой. Кажется, настолько стройной она не была еще никогда – параметры фигуры Примадонны такие же как у юных девушек. Пугачева уже говорила в интервью о том, что она отказалась от вредных привычек и стала гораздо более тщательно и придирчиво следить за собой ради молодого супруга и маленьких детей, но этим словам верят не все. Многие полагают, что артистка лукавит, скрывая факт липоскации или даже недомогания.