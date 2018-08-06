Алла Пугачева за два месяца похудела почти на двадцать килограммов

Алла Пугчева стала очень худощавой. Кажется, настолько стройной она не была еще никогда – параметры фигуры Примадонны такие же как у юных девушек. Пугачева уже говорила в интервью о том, что она отказалась от вредных привычек и стала гораздо более тщательно и придирчиво следить за собой ради молодого супруга и маленьких детей, но этим словам верят не все. Многие полагают, что артистка лукавит, скрывая факт липоскации или даже недомогания.
Неожиданно директор группы «Ласковый май» Андрей Разин приоткрыл тайну поразительного преображения Аллы Пугачевой. Он рассказал КП о том, что обратился к диетологу, который работал с Примадонной и помог ей сильно измениться.
«Следуя правилам, которые установил диетолог, я в течение последнего месяца потерял шесть килограммов, но Алла Борисовна умудрилась сбросить за два месяца целых двадцать», - поделился продюсер, пишет Medikforum.ru.
Профессиональная помощь Разину понадобилась, так как самостоятельные попытки сбросить вес ни к чему не привели: когда-то худой как подросток, Андрей за годы успешной карьеры стал почти тучным. Он признался, что диетолог запретил ему принимать пищу после шести часов вечера, но в течение дня регулярно есть маленькими порциями, а также ежедневно выпивать полтора литра воды.