Мясных бульонов лучше не употреблять

Использовать бульон из-под мяса категорически нельзя, об этом заявила томский диетолог Ольга Кузнецова. По словам эксперта, необходимо сливать воду, в которой варилась говядина или свинина.
Специалист ссылается на качество современных продуктов, которое далеко не всегда оказывается на высоте. В бульон из-под мяса, отметила Кузнецова, могут проникнуть антибиотики и гормоны, скармливаемые животным с целью ускорения роста.
Диетолог порекомендовала готовить супы на костном бульоне, а мясо уже добавлять в него отваренным, сообщает Medikforum.ru.
«При приготовление вторых блюд необходимо использовать мясо, которое ранее готовилось и доводилось до кипения. При заболевании почек и подагре употреблять белковую пищу запрещено», - подчеркнула специалист.
Ольга Кузнецова добавила, что взрослому человеку полезно питаться, прежде всего, овощами, фруктами и ягодами. Однако детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам мясо употреблять просто необходимо как лучший источник животного белка, требующегося их организму.