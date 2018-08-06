Мясных бульонов лучше не употреблять

Специалист ссылается на качество современных продуктов, которое далеко не всегда оказывается на высоте. В бульон из-под мяса, отметила Кузнецова, могут проникнуть антибиотики и гормоны, скармливаемые животным с целью ускорения роста.

Диетолог порекомендовала готовить супы на костном бульоне, а мясо уже добавлять в него отваренным, сообщает Medikforum.ru.

«При приготовление вторых блюд необходимо использовать мясо, которое ранее готовилось и доводилось до кипения. При заболевании почек и подагре употреблять белковую пищу запрещено», - подчеркнула специалист.