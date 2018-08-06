Женщины продолжают умирать из-за бразильского лифтинга ягодиц

Женщины из разных стран мира умирают из-за осложнений при проведении бразильского увеличения ягодиц. Пластические хирурги призывают принять по этому поводу более жесткие меры ограничения. Желание иметь ягодицы, как у своих кумиров, привело к тому, что только в 2015 году женщины прошли через 18 500 подобных операций. У этих процедур имеются серьезные осложнения. Так, 30-летняя Латтия Баумейстер умерла прямо на операционном столе в американском штате Флорида, оставив сиротами шестерых детей. Она стала одной из 33 женщин в США, которые умерли после бразильского лифтинга ягодиц за последние 5 лет, передает Medikforum.ru.

Чаще всего причиной смерти является эмболия артерий, когда вкалываемый в ягодицы жир, взятый из области живота и боков, проникает в кровеносные сосуды и устремляется к легким и сердцу. Несмотря на этот смертельный риск, женщины продолжают посещать клиники красоты. За те же самые пять лет спрос на бразильский лифтинг ягодиц увеличился на 150%. МедикФорум напоминает, что пластическая хирургия относится к операциям с низким уровнем риска. Средняя смертность у подобных пациентов - один случай на 55 000. Но некоторые операции более опасны.