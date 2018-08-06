Узнайте, как будут выглядеть женщины будущего

Финские ученые заявили о том, что женские ДНК изменяются быстрее мужских. Специалисты высказали мнение о том, что представительницы прекрасного пола станут еще более привлекательными внешне, чем сегодня, пишет Medikforum.ru.

«Сейчас в мире наблюдается закономерность: красивые женщины рожают больше детей, при этом их дети также красивы. Поэтому уже через полстолетия женщины станут более привлекательными внешне», - отметили исследователи.

Также ученые высказали мысль о том, что женщины будущего станут менее высокими и более плотно сложенными. Это тоже связано с тем, что самыми активными роженицами являются женщины среднего роста и большего веса. Средний рост женщин через пятьдесят лет укоротиться на пару сантиметров меньше, вес в среднем увеличится на килограмм.