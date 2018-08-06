Узнайте, как будут выглядеть женщины будущего

В течение ближайших пятидесяти лет внешность женщин претерпит изменения, - в частности, они станут ниже ростом. Данными о том, как будут выглядеть вскоре женщины, поделились исследователи из Университета Хельсинки.
Финские ученые заявили о том, что женские ДНК изменяются быстрее мужских. Специалисты высказали мнение о том, что представительницы прекрасного пола станут еще более привлекательными внешне, чем сегодня, пишет Medikforum.ru.
«Сейчас в мире наблюдается закономерность: красивые женщины рожают больше детей, при этом их дети также красивы. Поэтому уже через полстолетия женщины станут более привлекательными внешне», - отметили исследователи.
Также ученые высказали мысль о том, что женщины будущего станут менее высокими и более плотно сложенными. Это тоже связано с тем, что самыми активными роженицами являются женщины среднего роста и большего веса. Средний рост женщин через пятьдесят лет укоротиться на пару сантиметров меньше, вес в среднем увеличится на килограмм.
Что касается мужчин, их ДНК мутирует сильно медленнее, поскольку их образ жизни за последние двести лет изменился далеко не столь серьезно, как у женщин, рассказали авторы работы. Но именно эта неспособность изменяться приведет к тому, что мужская популяция на планете сократится, а женщин станет заметно больше.