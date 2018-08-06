Прыщи на теле. О чем говорят и как бороться

Такая распространенная проблема, как прыщи портит жизнь каждому второму жителю планеты. И это необязательно зависит от климата и условий обитания. Хотя, конечно, у жителей, например, Средиземноморского побережья, кожа находится в лучшем состоянии, чем у тех, кто живет в умеренно-континентальном климате. Перепады погоды, сильные морозы, ветра, отсутствие влажности, сильная жара негативно действуют на внешнее состояние кожи. Но, как известно, наличие прыщей зависит не только от внешних факторов, но и оттого, что происходит внутри организма человека.
МедикФорум решил выяснить, что может быть причиной появления прыщей на теле и как с ними можно бороться. Все, что нужно знать об этой проблеме вы сможете найти в нашем материале, пишет Medikforum.ru.
Когда могут появляться прыщи на теле?
Появление воспалений на лице встречается чаще и в основном тревожит в подростковом возрасте. Изменение гормонального фона и перестройка организма сказывается на смене типа кожи, перевыработке мужских гормонов, что, в свою очередь вызывает высыпания и воспаления на кожном покрове лица. Чаще всего это проходит при правильном уходе после пубертатного периода к 20 годам проблема совсем исчезает.
Но прыщи на теле могут беспокоить в любом возрасте и указывать на наличие больших проблем в организме.
Причины появления прыщей на теле и как с ними бороться?
Недостаточная гигиена может оказать непоправимый ущерб здоровой коже. Потоотделение, пыль, грязь, синтетические материалы влияют на состояние кожи губительно. Чтобы избавиться от этого:
•необходимо подобрать косметику для узода за телом;
•при наличии прыщей стоит отказаться от использования мочалок, заменив их мягкими пилингами; жесткие мочалки только разнесут инфекцию на непораженные участки;
•при выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям, отказавшись от синтетики. Она не дает коже дышать, что приводит к загрязнению пор и появлению прыщей;
•постельное белье необходимо менять не реже 2 раз в месяц. Из-за скопления бактерий и микробов инфекция может распространяться, поэтому этого правила следует придерживаться всегда.
Нестабильное психологическое состояние. Нервные стрессы и недосыпание усугубляют появившуюся проблему. Если такие симптомы наблюдаются, нужно ограничить себя от переживаний иначе избавиться от прыщей будет сложно.
Неправильное питание приводит к тому, что работа организма становится нестабильной. Злоупотреблять фастфудом и жирной, соленой и копченой пищей, сладостями не стоит. Также необходимо отказаться от употребления сладкой газированной воды, которая является, одним из основных вредителей для здоровой кожи, отдав предпочтение натуральным сокам.
Наличие аллергии. Для того, чтобы быть уверенным в причине возникновения сыпи лучше проконсультироваться у врача-аллерголога, сдать все соответствующие анализы и начать лечение. Аллергия может быть, как и врожденной, так и вновь возникающей. Поэтому, если аллергия, к примеру, на фрукты не наблюдалась ранее, не означает, что она не могла возникнуть.
Можно попробовать протестировать себя на аллерген самому, отказавшись от красных фруктов и овощей (в них содержится наибольшее количество бактерий, вызывающих аллергию) и шоколада. Если через время воспаления уменьшились, то есть необходимость уменьшить употребление этих продуктов в пищу.
Наличие проблем работы и здоровья внутренних органов, о которых подробнее будет сказано в следующем подразделе.
Прыщи на теле из-за нестабильной работы внутренних органов
Прыщи на груди - что делать? Часто женщина может обнаружить высыпания в области груди. Это вызывает большое расстройство среди представительниц прекрасной половины. Они непросто беспокоят физически, но еще и давят эмоционально. Открытая одежда вызывает дискомфорт, да и на пляж не хочется идти, имея такую проблему.
Прыщи в этой зоне говорят о наличии проблем работы желудка. Стоит особое внимание уделить рациону питания, отказаться от вредных продуктов, отдав предпочтение овощам, фруктам и большому количеству воды.
Воспалительные процессы на плечах предупреждают о наличии проблем с сахаром в крови. Необходимо обратиться к врачу для того, чтобы определить уровень и только доктор назначит правильное, возможно, медикаментозное лечение.
Сыпь на шее означает сбои в работе эндокринной системы, а также в органах пищеварения. Для избавления от этой проблемы нужно отказаться от алкоголя и курения. Они негативно влияют на весь организм, но эндокринная система страдает первой. Могут помочь прогулки на свежем воздухе и спорт. Лучшим вариантом будет расслабляющие виды, такие как, пилатес, йога.
Наличие прыщей на руках сигнализируют о неустойчивости психологического состояния. Неврозы, стрессы, недостаток сна, частые перепады настроения, переутомляемость действуют на общее состояние организма вызывают воспалительные процессы в этой зоне. Себя нужно беречь, поэтому необходимо наладить душевное равновесие.
Наличие вирусных или простудных заболеваний проявляется прыщами в области живота и спины. Во время болезни иммунитет ослабевает и не способен бороться с прыщами самостоятельно. Поэтому заболевание – лучшее время для размножения микробов и увеличения воспалительных процессов на коже.
Появления прыщей на интимных зонах является знаком отсутствия гигиены, о ношении неправильно подобранного нижнего белья или наличии заболеваний половой системы. Если была обнаружена сыпь на этом участке, незамедлительно нужно идти к женскому доктору, который, при полном осмотре и сдаче анализов, сможет выявить причину и назначить правильное лечение.
Во избежание появления прыщей, необходимо соблюдать правила гигиены, тщательно подбирать белье и одежду. Внимательно подходить к рациону питания, пить больше воды, употреблять в пищу как можно больше овощей и круп. Правильно подбирать косметические средства, подходящие под определенный тип кожи. А также не забывать, что все болезни от нервов, поэтому переживать по пустякам не стоит. В случае если прыщи не проходят, то стоит обращаться к врачу.