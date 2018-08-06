Прыщи на теле. О чем говорят и как бороться

МедикФорум решил выяснить, что может быть причиной появления прыщей на теле и как с ними можно бороться. Все, что нужно знать об этой проблеме вы сможете найти в нашем материале, пишет Medikforum.ru.

Когда могут появляться прыщи на теле?

Появление воспалений на лице встречается чаще и в основном тревожит в подростковом возрасте. Изменение гормонального фона и перестройка организма сказывается на смене типа кожи, перевыработке мужских гормонов, что, в свою очередь вызывает высыпания и воспаления на кожном покрове лица. Чаще всего это проходит при правильном уходе после пубертатного периода к 20 годам проблема совсем исчезает.

Но прыщи на теле могут беспокоить в любом возрасте и указывать на наличие больших проблем в организме.

Причины появления прыщей на теле и как с ними бороться?

Недостаточная гигиена может оказать непоправимый ущерб здоровой коже. Потоотделение, пыль, грязь, синтетические материалы влияют на состояние кожи губительно. Чтобы избавиться от этого:

•необходимо подобрать косметику для узода за телом;

•при наличии прыщей стоит отказаться от использования мочалок, заменив их мягкими пилингами; жесткие мочалки только разнесут инфекцию на непораженные участки;

•при выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям, отказавшись от синтетики. Она не дает коже дышать, что приводит к загрязнению пор и появлению прыщей;

•постельное белье необходимо менять не реже 2 раз в месяц. Из-за скопления бактерий и микробов инфекция может распространяться, поэтому этого правила следует придерживаться всегда.

Нестабильное психологическое состояние. Нервные стрессы и недосыпание усугубляют появившуюся проблему. Если такие симптомы наблюдаются, нужно ограничить себя от переживаний иначе избавиться от прыщей будет сложно.

Неправильное питание приводит к тому, что работа организма становится нестабильной. Злоупотреблять фастфудом и жирной, соленой и копченой пищей, сладостями не стоит. Также необходимо отказаться от употребления сладкой газированной воды, которая является, одним из основных вредителей для здоровой кожи, отдав предпочтение натуральным сокам.

Наличие аллергии. Для того, чтобы быть уверенным в причине возникновения сыпи лучше проконсультироваться у врача-аллерголога, сдать все соответствующие анализы и начать лечение. Аллергия может быть, как и врожденной, так и вновь возникающей. Поэтому, если аллергия, к примеру, на фрукты не наблюдалась ранее, не означает, что она не могла возникнуть.

Можно попробовать протестировать себя на аллерген самому, отказавшись от красных фруктов и овощей (в них содержится наибольшее количество бактерий, вызывающих аллергию) и шоколада. Если через время воспаления уменьшились, то есть необходимость уменьшить употребление этих продуктов в пищу.

Наличие проблем работы и здоровья внутренних органов, о которых подробнее будет сказано в следующем подразделе.

Прыщи на теле из-за нестабильной работы внутренних органов