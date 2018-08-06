Продукты, которые сжигают жир за время сна

Итак, идеальным был экспертами вариант такого перекуса на ночь, который не станет утяжелять пищеварение и будет содержать в себе белки и немного сложных углеводов, пишет Medikforum.ru.

«Например, мисо-суп или любая паста из соевых бобов практически полностью белковое блюдо, которое будет медленно усваиваться и потому голод не станет ощущаться длительное время. Еще больше снизить калорийность ужина могут тофу, креветки или редька. Энергетические затраты организма на их переваривание превышают калорийную ценность, поэтому человек худеет во сне», - рассказали авторы исследования.