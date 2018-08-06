Проголосуйте и выберите «Мисс Красотку!»

Стартовала последняя неделя конкурса красоты нового формата Miss Baltic Coast, финал которого состоится 11 августа на Дне города Нарва-Йыэсуу.
Отличие этого конкурса от других заключается в том, что оценивается далеко не только внешняя красота, но и активность, инициативность, решительность, креативность и готовность выйти за рамки своей зоны комфорта.
В финал прошли: Ирина Матвеюк, Лина Виноградова, Анита Квитенко, Дарья Терентьева, Кристина Тимакова, Кристина Кутузова и Дарья Лысенко.
Мы предлагаем вам, наши читатели, выбрать наиболее понравившуюся вам девушку и проголосовать за нее. Победительница получит титул «Мисс Красотка» и призы от нашего концерна Eesti Meedia.
Смотрите галерею и голосуйте за симпатичную вам девушку! Чтобы увидеть номер фото и имя девушки, наведите мышкой на низ фотографии!