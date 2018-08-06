Проголосуйте и выберите «Мисс Красотку!»

Отличие этого конкурса от других заключается в том, что оценивается далеко не только внешняя красота, но и активность, инициативность, решительность, креативность и готовность выйти за рамки своей зоны комфорта.

В финал прошли: Ирина Матвеюк, Лина Виноградова, Анита Квитенко, Дарья Терентьева, Кристина Тимакова, Кристина Кутузова и Дарья Лысенко.

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