Если вы хотите суп, но есть только тридцать минут, вот пять супербыстрых рецептов

В супы часто кладут сыр, молоко или сливки - чтобы повысить его белковую ценность. Белок нужен для роста мышц, особенно тем, кто занимается спортом, передает Lifter.com.ua.

Предлагаем пять самых популярных рецептов супов, которые можно готовить и зимой, и летом:

1) Нежный тыквенный суп.

Ингредиенты:

тыква - 1 кг;

морковь - 250 гр;

чеснок - 2 зубчика;

корень имбиря;

оливковое масло - 50 мл;

сливки;

куркума;

тыквенные семечки;

соль и зелень петрушки.

Приготовление:

Овощи и чеснок очистите, мякоть тыквы нарежьте кубиками, морковь - брусочками.

Выложите тыкву в сотейник с оливковым маслом и 5 минут обжаривайте на среднем огне.

Влейте к овощам 4-5 стаканов овощного или куриного бульона (либо просто воды). Добавьте очищенный и мелко натертый корень имбиря.

Продолжайте томить суп, пока овощи не станут мягкими.

После этого прямо в сотейнике пробейте размягченные овощи погружным блендером. Приправьте всё солью, куркумой и прогрейте (не кипятите!).

Разлейте суп по тарелкам, добавьте охлажденные сливки по вкусу, посыпьте зеленью и тыквенными семечками.

Тыквенные семечки перед этим подержите на сухой раскаленной сковороде.

2) Суп-пюре из брокколи с плавленым сыром.

Ингредиенты:

200 г репчатого лука;

2 зубчика чеснока;

3 стакана куриного бульона;

450 г брокколи;

2,5 стакана жирного молока;

0,3 стакана муки;

230 г плавленого сыра;

растительное масло по вкусу.

Приготовление:

На среднем огне разогрейте большую кастрюлю и добавьте немного растительного масла.

Забросьте к маслу нарезанный лук и измельченный чеснок и пропассеруйте 3 минуты до мягкости.

Добавьте бульон и брокколи и доведите до кипения. На среднем огне варите 10 минут.

В миске смешайте молоко и муку. Добавьте в суп и готовьте помешивая примерно 5 минут, пока слегка не загустеет. Поперчите и снимите с огня.

Вмешайте плавленый сыр и перемешивайте, пока он полностью не расплавится.

Перелейте треть или половину супа в блендер и измельчите до состояния пюре. Верните в кастрюлю и подавайте. Сверху каждую порцию присыпьте натертой свежей морковью.

3) Томатный суп с базиликом.

Ингредиенты:

3 ст. л. оливкового масла;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

3 головки фенхеля;

тмин;

450 г помидоров;

1 ст. л. сахара;

400 г консервированных помидоров;

600 мл овощного бульона;

свежий базилик;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нагрейте в кастрюле 1 столовую ложку масла, обжарьте нарезанный лук и чеснок, пропущенный через пресс, в течение 3 минут до мягкости.

Добавьте к луку семена фенхеля, молотый тмин и готовьте еще полминуты.

Добавьте к луку свежие и консервированные нарезанные помидоры, сахар и бульон, доведите все до кипения, посолите и поперчите, уменьшить огонь и тушите под крышкой около 20 минут.

В конце добавьте в суп нарезанный базилик, несколько листьев сохраните для украшения.