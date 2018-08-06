Если вы хотите суп, но есть только тридцать минут, вот пять супербыстрых рецептов

Не зря у нас заведено готовить на обед суп, пишет BuzzFeed. Он не только хорошо насыщает, но и восстанавливает водный баланс. Благодаря супу можно избежать множества болезней: гастрита, колита, холецистита и т.д.
В супы часто кладут сыр, молоко или сливки - чтобы повысить его белковую ценность. Белок нужен для роста мышц, особенно тем, кто занимается спортом, передает Lifter.com.ua.
Предлагаем пять самых популярных рецептов супов, которые можно готовить и зимой, и летом:
1) Нежный тыквенный суп.
Ингредиенты:
тыква - 1 кг;
морковь - 250 гр;
чеснок - 2 зубчика;
корень имбиря;
оливковое масло - 50 мл;
сливки;
куркума;
тыквенные семечки;
соль и зелень петрушки.
Приготовление:
Овощи и чеснок очистите, мякоть тыквы нарежьте кубиками, морковь - брусочками.
Выложите тыкву в сотейник с оливковым маслом и 5 минут обжаривайте на среднем огне.
Влейте к овощам 4-5 стаканов овощного или куриного бульона (либо просто воды). Добавьте очищенный и мелко натертый корень имбиря.
Продолжайте томить суп, пока овощи не станут мягкими.
После этого прямо в сотейнике пробейте размягченные овощи погружным блендером. Приправьте всё солью, куркумой и прогрейте (не кипятите!).
Разлейте суп по тарелкам, добавьте охлажденные сливки по вкусу, посыпьте зеленью и тыквенными семечками.
Тыквенные семечки перед этим подержите на сухой раскаленной сковороде.
2) Суп-пюре из брокколи с плавленым сыром.
Ингредиенты:
200 г репчатого лука;
2 зубчика чеснока;
3 стакана куриного бульона;
450 г брокколи;
2,5 стакана жирного молока;
0,3 стакана муки;
230 г плавленого сыра;
растительное масло по вкусу.
Приготовление:
На среднем огне разогрейте большую кастрюлю и добавьте немного растительного масла.
Забросьте к маслу нарезанный лук и измельченный чеснок и пропассеруйте 3 минуты до мягкости.
Добавьте бульон и брокколи и доведите до кипения. На среднем огне варите 10 минут.
В миске смешайте молоко и муку. Добавьте в суп и готовьте помешивая примерно 5 минут, пока слегка не загустеет. Поперчите и снимите с огня.
Вмешайте плавленый сыр и перемешивайте, пока он полностью не расплавится.
Перелейте треть или половину супа в блендер и измельчите до состояния пюре. Верните в кастрюлю и подавайте. Сверху каждую порцию присыпьте натертой свежей морковью.
3) Томатный суп с базиликом.
Ингредиенты:
3 ст. л. оливкового масла;
1 луковица;
3 зубчика чеснока;
3 головки фенхеля;
тмин;
450 г помидоров;
1 ст. л. сахара;
400 г консервированных помидоров;
600 мл овощного бульона;
свежий базилик;
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Нагрейте в кастрюле 1 столовую ложку масла, обжарьте нарезанный лук и чеснок, пропущенный через пресс, в течение 3 минут до мягкости.
Добавьте к луку семена фенхеля, молотый тмин и готовьте еще полминуты.
Добавьте к луку свежие и консервированные нарезанные помидоры, сахар и бульон, доведите все до кипения, посолите и поперчите, уменьшить огонь и тушите под крышкой около 20 минут.
В конце добавьте в суп нарезанный базилик, несколько листьев сохраните для украшения.
Снимите с огня суп, дайте ему остыть, затем перелейте в блендер и сделайте однородное пюре. Пропустить его через сито, чтобы избавиться от шкурок и косточек.
Охладить суп в холодильнике. Подавайте, сбрызнув оливковым маслом. Нарежьте оставшийся базилик и украсьте им суп сверху.
4) Фасолевый суп.
Ингредиенты:
300 г мяса домашней курицы;
1 стакан сухой фасоли;
2 крупных картофелины;
1 морковь;
1 луковица;
зелень;
соль и перец
лист лавровый
масло подсолнечное
вода - 2 л.
Приготовление:
Фасоль замочить в воде. Куриное мясо варите в воде на среднем огне. Из домашней птицы бульон будет вариться 1,5-2 часа.
Картофель почистите и крупно нарежьте. Половину моркови почистите и нарежьте кубиками.
Когда фасоль размягчится настолько, что отдельные бобы начнут разваливаться, добавьте её в суп. Затем добавьте овощи.
Вместе с овощами положите соль и лавровый лист.
Пока варятся овощи, сделайте заправку из оставшейся моркови и лука, обжарив их в растительном масле.
Заправку в суп с фасолью на курином бульоне добавьте за 5 минут до окончания варки, а зелень и молотый перец - в готовый горячий суп.
5) Куриный суп с рисом.
Ингредиенты:
1 л куриного бульона;
150 г отварного куриного филе;
одна морковь;
одна луковица;
2-3 картофелины;
1-2 ст. ложки риса;
1,5 ст. ложки растительного масла;
соль и перец по вкусу;
любая зелень;
половина красного перца;
сельдерей.
Приготовление:
Все овощи помойте и нарежьте кубиками.
На разогретом масле обжарьте сначала лук (до мягкости), затем добавьте к нему морковь и перец.
Рис хорошенько промойте несколько раз.
Бульон с мясом доведите до кипения. Мясо выньте.
Всыпьте в бульон рис, доведите до кипения. Добавьте к нему картофель, варите суп до полуготовности картофеля.
Затем выложите в суп обжаренные овощи и сельдерей, снова доведите его до кипения. Пусть варится еще 10 минут.
Куриное филе в это время нарежьте поперек волокон на кубики.
Когда картофель будет готов, мясо выложите в суп, размешайте, доведите до кипения.
В конце добавьте к супу любую нарезанную зелень.
Какой из предложенных рецептов ваш любимый?