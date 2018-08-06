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  • Если вы хотите суп, но есть только тридцать минут, вот пять супербыстрых рецептов

Если вы хотите суп, но есть только тридцать минут, вот пять супербыстрых рецептов

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Суп из свежих помидоров

ФОТО: Дмитрий Байрак/dbstudio/«Антенна»

Не зря у нас заведено готовить на обед суп, пишет BuzzFeed. Он не только хорошо насыщает, но и восстанавливает водный баланс. Благодаря супу можно избежать множества болезней: гастрита, колита, холецистита и т.д.

В супы часто кладут сыр, молоко или сливки - чтобы повысить его белковую ценность. Белок нужен для роста мышц, особенно тем, кто занимается спортом, передает Lifter.com.ua.

Предлагаем пять самых популярных рецептов супов, которые можно готовить и зимой, и летом:

1) Нежный тыквенный суп.

Ингредиенты:

    тыква - 1 кг;

    морковь - 250 гр;

    чеснок - 2 зубчика;

    корень имбиря;

    оливковое масло - 50 мл;

    сливки;

    куркума;

    тыквенные семечки;

    соль и зелень петрушки.

Приготовление:

    Овощи и чеснок очистите, мякоть тыквы нарежьте кубиками, морковь - брусочками.

    Выложите тыкву в сотейник с оливковым маслом и 5 минут обжаривайте на среднем огне.

    Влейте к овощам 4-5 стаканов овощного или куриного бульона (либо просто воды). Добавьте очищенный и мелко натертый корень имбиря.

    Продолжайте томить суп, пока овощи не станут мягкими.

    После этого прямо в сотейнике пробейте размягченные овощи погружным блендером. Приправьте всё солью, куркумой и прогрейте (не кипятите!).

    Разлейте суп по тарелкам, добавьте охлажденные сливки по вкусу, посыпьте зеленью и тыквенными семечками.

    Тыквенные семечки перед этим подержите на сухой раскаленной сковороде.

2) Суп-пюре из брокколи с плавленым сыром.

Ингредиенты:

    200 г репчатого лука;

    2 зубчика чеснока;

    3 стакана куриного бульона;

    450 г брокколи;

    2,5 стакана жирного молока;

    0,3 стакана муки;

    230 г плавленого сыра;

    растительное масло по вкусу.

Приготовление:

    На среднем огне разогрейте большую кастрюлю и добавьте немного растительного масла.

    Забросьте к маслу нарезанный лук и измельченный чеснок и пропассеруйте 3 минуты до мягкости.

    Добавьте бульон и брокколи и доведите до кипения. На среднем огне варите 10 минут.

    В миске смешайте молоко и муку. Добавьте в суп и готовьте помешивая примерно 5 минут, пока слегка не загустеет. Поперчите и снимите с огня.

    Вмешайте плавленый сыр и перемешивайте, пока он полностью не расплавится.

    Перелейте треть или половину супа в блендер и измельчите до состояния пюре. Верните в кастрюлю и подавайте. Сверху каждую порцию присыпьте натертой свежей морковью.

3) Томатный суп с базиликом.

Ингредиенты:

    3 ст. л. оливкового масла;

    1 луковица;

    3 зубчика чеснока;

    3 головки фенхеля;

    тмин;

    450 г помидоров;

    1 ст. л. сахара;

    400 г консервированных помидоров;

    600 мл овощного бульона;

    свежий базилик;

    соль и перец по вкусу.

Приготовление:

    Нагрейте в кастрюле 1 столовую ложку масла, обжарьте нарезанный лук и чеснок, пропущенный через пресс, в течение 3 минут до мягкости.

    Добавьте к луку семена фенхеля, молотый тмин и готовьте еще полминуты.

    Добавьте к луку свежие и консервированные нарезанные помидоры, сахар и бульон, доведите все до кипения, посолите и поперчите, уменьшить огонь и тушите  под крышкой около 20 минут.

    В конце добавьте в суп нарезанный базилик, несколько листьев сохраните для украшения.

    Снимите с огня суп, дайте ему остыть, затем перелейте в блендер и сделайте однородное пюре. Пропустить его через сито, чтобы избавиться от шкурок и косточек.

    Охладить суп в холодильнике. Подавайте, сбрызнув оливковым маслом. Нарежьте оставшийся базилик и украсьте им суп сверху.

4) Фасолевый суп.

Ингредиенты:

    300 г мяса домашней курицы;

    1 стакан сухой фасоли;

    2 крупных картофелины;

    1 морковь;

    1 луковица;

    зелень;

    соль и перец

    лист лавровый

    масло подсолнечное

    вода - 2 л.

Приготовление:

    Фасоль замочить в воде. Куриное мясо варите в воде на среднем огне. Из домашней птицы бульон будет вариться 1,5-2 часа.

    Картофель почистите и крупно нарежьте. Половину моркови почистите и нарежьте кубиками.

    Когда фасоль размягчится настолько, что отдельные бобы начнут разваливаться, добавьте её в суп. Затем добавьте овощи.

    Вместе с овощами положите соль и лавровый лист.

    Пока варятся овощи, сделайте заправку из оставшейся моркови и лука, обжарив их в растительном масле.

    Заправку в суп с фасолью на курином бульоне добавьте за 5 минут до окончания варки, а зелень и молотый перец - в готовый горячий суп.

5) Куриный суп с рисом.

Ингредиенты:

    1 л куриного бульона;

    150 г отварного куриного филе;

    одна морковь;

    одна луковица;

    2-3 картофелины;

    1-2 ст. ложки риса;

    1,5 ст. ложки растительного масла;

    соль и перец по вкусу;

    любая зелень;

    половина красного перца;

    сельдерей.

Приготовление:

    Все овощи помойте и нарежьте кубиками.

    На разогретом масле обжарьте сначала лук (до мягкости), затем добавьте к нему морковь и перец.

    Рис хорошенько промойте несколько раз.

    Бульон с мясом доведите до кипения. Мясо выньте.

    Всыпьте в бульон рис, доведите до кипения. Добавьте к нему картофель, варите суп до полуготовности картофеля.

    Затем выложите в суп обжаренные овощи и сельдерей, снова доведите его до кипения. Пусть варится еще 10 минут.

    Куриное филе в это время нарежьте поперек волокон на кубики.

    Когда картофель будет готов, мясо выложите в суп, размешайте, доведите до кипения.

    В конце добавьте к супу любую нарезанную зелень.

Какой из предложенных рецептов ваш любимый?

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