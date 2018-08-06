Диета герцогини: как Кейт Миддлтон остается такой стройной даже после рождения троих детей

В конце апреля этого года Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Сейчас она находится в декрете, однако иногда делает исключения и выходит в свет ради важных мероприятий. В июле герцогиня посетила женский одиночный финал Уимблдона.

Поклонники ахнули: надев облегающее желтое платье, Кэтрин продемонстрировала стройную фигуру и идеально плоский живот. «Словно и не рожала», — удивлялись в Сети.

Оказывается, у Кейт Миддлтон есть строгий режим питания, которого она придерживается, чтобы оставаться стройной.

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Как пишут журналисты издания The Sun, герцогиня Кембриджская является поклонницей диеты Дюкана, предполагающей наличие в рационе большого количества белков и минимума углеводов.

Следуя этому пищевому режиму, супруга принца Уильяма готовилась к свадьбе и худела после родов. Закрепить результат Кейт помогают полезные привычки:

с 2014 года она время от времени увеличивает в своем рационе количество свежих овощей и фруктов, а также сырой рыбы. Перуанское блюдо севиче — одно из ее любимых.

Впрочем, иногда королевская особа позволяет себе небольшие диетические послабления. В порядке исключения Кейт ест пиццу — например, с помощью этого итальянского блюда она отвлекала себя от боли во время схваток, рожая принца Джорджа в 2013 году.

Миддлтон также является большой фанаткой карри (его герцогине привозят из любимого лондонского ресторана) и иногда балует семью домашней едой, приготовленной по рецептам ее матери. Как известно, лучшим «напарником» диеты является активный образ жизни, и Кейт его придерживается.