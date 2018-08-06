Как удержать мужчину по знаку Зодиака

Мужчине-Льву необходимо, чтобы любимая женщина хвалила его даже за самые обычные поступки, а главное — замечала его достижения.

К тому же этому знаку Зодиака необходима свобода, даже в отношениях. Если он сможет получить ее, то навсегда останется рядом с вами.

Дева

Для мужчины-Девы главное, чтобы возлюбленная проявляла интерес к нему и к тому, что он говорит. Если же этого не происходит, он немедленно отправится на поиски новой любви. Представитель этого знака Зодиака нуждается не только во внимании своей партнерши, но и в том, чтобы ему было с ней по-настоящему интересно.

Мужчины, рожденные под эгидой созвездия Девы, обожают вести интеллектуальные беседы, посещать музеи, театры и узнавать что-то новое.

Если вы сможете разделить его увлечения по знаку Зодиака и с восхищением слушать его речи, то удержать его будет очень просто.

Весы

В качестве спутницы жизни представители этого знака Зодиака предпочитают выбирать волевых и одновременно нежных женщин. Иногда вы должны создавать вид успешной женщины и карьеристки, но по вечерам ваша задача — стать слабой и беспомощной, нуждающейся в ласке любимого мужчины. Такая смена ролей не только привлекает Весы, но и весьма будоражит их. Кроме того, вы должны уделять особое внимание своему внешнему виду.

Следует учитывать, что представителей этого созвездия не привлекают как слишком скромные, так и чрезмерно вульгарные девушки.

Научитесь искать "золотую середину" во всем, и тогда возлюбленный никогда не захочет найти вам замену.

Скорпион

Для представителей этого знака Зодиака важнее сохранить в отношениях страсть. Именно поэтому они не только сами стремятся разнообразить сексуальную жизнь со своей партнершей, но и ждут новых идей и предложений от нее. Мужчинам-Скорпионам нравится, когда женщина сама предпринимает попытки соблазнить их и даже использует для этого не самые обычные способы.

Данный знака Зодиака желает видеть рядом с собой не просто красивую, но и сексуальную женщину, которая, кроме того, будет и раскрепощенной.

Постоянство в сексуальной жизни лишит мужчину-Скорпиона всякого интереса к таким отношениям, и в этом случае удержать его будет почти невозможно.

Стрелец

Мужчин-Стрельцов отталкивают слишком навязчивые женщины, которые, помимо этого, пытаются полностью лишить их свободы. Если вы относитесь к их числу, вам не удастся удержать такого партнера. Представителю этого знака Зодиака будет приятно, если его возлюбленная не будет страдать от комплексов, устраивать истерики или проводить время дома на диване, заставляя его поддерживать подобное времяпровождение.

Иногда мужчинам-Стрельцам необходимо абстрагироваться от быта, отдохнуть с друзьями в баре и пообщаться на мужские темы.

Если вы сможете дать ему ту свободу, в которой он нуждается, он никогда не захочет уйти от вас.

Козерог