Чек-лист будущей матери: что нужно сделать, готовясь к беременности

Планирование семьи в среде сознательных людей начинается с предварительной подготовки, которая включает ряд нехитрых действий, а также посещение профильных врачей. Мы подготовили для вас удобный чек-лист, который поможет организовать время и успеть все сделать правильно еще до того, как произойдет зачатие долгожданного малыша.
Изменение образа жизни будущей матери
При ответственном планировании семьи женщине стоит с должной ответственностью подойти к изменению образа жизни, чтобы обеспечить будущему ребенку благоприятные условия для полноценного развития, пишет Fabiosa.ru.
1. Отказ от вредных привычек
Наиболее распространенные заблуждения, которыми все еще продолжают делиться между собой будущие матери, касаются табакокурения и употребления алкоголя. То, что нельзя бросать курить в одночасье, а бокал вина полезен для мамы и малыша, – не более, чем мифы. Одна-единственная сигарета и даже небольшое количество горячительного наносят вред.
2. Нормализация веса
Избыточный вес, как и излишняя худоба, может привести к затруднению зачатия. Во время беременности полненькие женщины более подвержены развитию различных осложнений, чем обладающие нормальной массой тела.
Среди них модно выделить:
гестационный диабет;
гипертонию;
осложнения при родах;
развитие слишком крупного плода, который при естественном родоразрешении может травмировать половые пути матери, а также попадает в группу риска заболевания сахарным диабетом и ожирением.
Если у будущей матери дефицит веса, у ребенка часто наблюдаются:
недостаток массы;
слабый иммунитет;
склонность к диатезам.
При необходимости избавиться от лишнего веса либо набрать недостающий нужно помнить, что он должен быть стабильным на протяжении не менее 6 месяцев до предполагаемого зачатия. Это обеспечит устоявшийся гормональный фон и регулярный менструальный цикл, что является необходимым условием для наступления и благополучного протекания беременности.
3. Пересмотр рациона
Помимо отказа от спиртного, будущим матерям рекомендуется ограничить или исключить потребление:
кофеинсодержащих напитков и продуктов;
полуфабрикатов;
консервации;
жирной и нездоровой пищи.
Рацион рекомендуется разнообразить максимально натуральной едой, содержащей клетчатку, а также все необходимые для развития плода витамины, макро- и микроэлементы.
4. Прием лекарственных препаратов
На этапе подготовки к беременности следует отказаться от:
гормональной контрацепции;
спринцеваний, способных изменить рН влагалища и повлиять на подвижность и жизнеспособность сперматозоидов;
стероидных гормонов (преимущественно это касается мужчин).
За 3 месяца до предполагаемого зачатия будущим матерям рекомендуется начать принимать фолиевую кислоту.
5. Общие рекомендации
Обоим партнерам желательно отказаться от посещения бани и сауны, приема горячих ванн.
Необходимо следить за овуляцией.
Женщинам рекомендуется регулярно гулять на свежем воздухе, что позволит улучшить циркуляцию крови, в том числе и в органах малого таза.
Минимизация уровня стресса – важное условие для зачатия малыша.
Обязательно удостоверьтесь, что и вы, и ваш партнер психологически готовы к появлению в вашей жизни ребенка.
Базовое медицинское обследование
В этом разделе нашего чек-листа мы расскажем и том, какие первичные анализы необходимо сделать еще до наступления беременности, а также каких профильных врачей посетить.
В первую очередь нужно узнать группу крови и резус-фактор обоих потенциальных родителей. В особенности это важно в том случае, если они разные у мужчины и женщины, так как определенные комбинации несколько усложняют процесс зачатия. К тому же, конфликт и по крови, и по резус-фактору может возникнуть даже при повторной беременности, что требует принятия соответствующих мер.
1. Гинеколог
Первое, что сделает гинеколог, – это проверит флору влагалища на предмет инфекций, а также назначит анализ крови для определения различных болезней. Заболевания, передающиеся половым путем, могут препятствовать зачатию либо осложнить уже наступившую беременность. Поэтому малейшие их признаки должны быть устранены на этапе планирования семьи. Также, изучив историю предыдущих беременностей или родов, если таковые были, информацию о регулярности менструального цикла и клинического исследования пациентки, доктор может увидеть необходимость в сдаче анализов на гормоны. Их вид и перечень определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Также нужно рассказать обо всех лекарственных препаратах и витаминах, которые принимают оба партнера. Некоторые из них могут осложнить зачатие и даже спровоцировать аборт (зверобой, эхинацея, женьшень) у женщин, а также повлиять на качественный, количественный и генетический состав сперматозоидов у мужчин.
2. Терапевт
Врач выяснит, что именно в вашем здоровье нужно подправить, чтобы беременность протекала благополучно. К тому же, некоторые хронические заболевания могут обостриться во время вынашивания малыша, а острые воспалительные процессы – препятствовать зачатию. У женщин с хроническими патологиями желудочно-кишечного тракта чаще бывает выраженный ранний токсикоз, многие попадают в группу риска развития гестационного диабета. Будьте готовы, что вам придется сдать общий анализ крови и мочи, сделать УЗИ, а при необходимости и другие исследования.
Не будет также лишним сделать комплексное исследование на обнаружение антител к таким инфекционным заболеваниям, как:
краснуха;
ветряная оспа;
цитомегаловирус;
корь;
столбняк;
дифтерия;
парвовирус.
Если антител нет, лучше вакцинироваться не позднее, чем за 3 месяца до планируемого зачатия. Приобретенный иммунитет к этим заболеваниям останется на всю жизнь. Инфицирование же этими вирусами во время беременности может привести к порокам развития плода, а также произвольному или медицински обусловленному аборту. Определение в крови антител к таким заболеваниям, как герпес, токсоплазмоз, целесообразно только для исключения первичного заражения во время вынашивания малыша. Только в этом случаи они могут свидетельствовать об угрозе для плода.
4. Стоматолог
В период беременности изменяется обмен кальция в организме женщины. Чтобы зубы не портились во время вынашивания малыша, на этапе планирования они должны быть абсолютно здоровы. Кроме того, стоматолог устранит очаги инфекции в ротовой полости, которые гипотетически, но с большой вероятностью, могут стать причиной осложнений.
4. Генетик
Проконсультироваться с этим врачом необходимо женщинам:
старше 35 лет;
пережившим выкидыши, замершие беременности, пороки развития плода;
среди кровных родственников которых есть случаи генетических патологий.
При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться у соответствующего специалиста.
Как видите, список не такой и большой. Тем не менее именно благодаря своевременному решению каждого из перечисленных нами вопросов беременность может наступить быстрее, чем вы даже рассчитываете, и протекать гораздо легче.