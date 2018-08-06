Чек-лист будущей матери: что нужно сделать, готовясь к беременности

1. Гинеколог

Первое, что сделает гинеколог, – это проверит флору влагалища на предмет инфекций, а также назначит анализ крови для определения различных болезней. Заболевания, передающиеся половым путем, могут препятствовать зачатию либо осложнить уже наступившую беременность. Поэтому малейшие их признаки должны быть устранены на этапе планирования семьи. Также, изучив историю предыдущих беременностей или родов, если таковые были, информацию о регулярности менструального цикла и клинического исследования пациентки, доктор может увидеть необходимость в сдаче анализов на гормоны. Их вид и перечень определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Также нужно рассказать обо всех лекарственных препаратах и витаминах, которые принимают оба партнера. Некоторые из них могут осложнить зачатие и даже спровоцировать аборт (зверобой, эхинацея, женьшень) у женщин, а также повлиять на качественный, количественный и генетический состав сперматозоидов у мужчин.

2. Терапевт

Врач выяснит, что именно в вашем здоровье нужно подправить, чтобы беременность протекала благополучно. К тому же, некоторые хронические заболевания могут обостриться во время вынашивания малыша, а острые воспалительные процессы – препятствовать зачатию. У женщин с хроническими патологиями желудочно-кишечного тракта чаще бывает выраженный ранний токсикоз, многие попадают в группу риска развития гестационного диабета. Будьте готовы, что вам придется сдать общий анализ крови и мочи, сделать УЗИ, а при необходимости и другие исследования.

Не будет также лишним сделать комплексное исследование на обнаружение антител к таким инфекционным заболеваниям, как:

краснуха;

ветряная оспа;

цитомегаловирус;

корь;

столбняк;

дифтерия;

парвовирус.

Если антител нет, лучше вакцинироваться не позднее, чем за 3 месяца до планируемого зачатия. Приобретенный иммунитет к этим заболеваниям останется на всю жизнь. Инфицирование же этими вирусами во время беременности может привести к порокам развития плода, а также произвольному или медицински обусловленному аборту. Определение в крови антител к таким заболеваниям, как герпес, токсоплазмоз, целесообразно только для исключения первичного заражения во время вынашивания малыша. Только в этом случаи они могут свидетельствовать об угрозе для плода.

4. Стоматолог

В период беременности изменяется обмен кальция в организме женщины. Чтобы зубы не портились во время вынашивания малыша, на этапе планирования они должны быть абсолютно здоровы. Кроме того, стоматолог устранит очаги инфекции в ротовой полости, которые гипотетически, но с большой вероятностью, могут стать причиной осложнений.

4. Генетик

Проконсультироваться с этим врачом необходимо женщинам:

старше 35 лет;

пережившим выкидыши, замершие беременности, пороки развития плода;

среди кровных родственников которых есть случаи генетических патологий.

При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться у соответствующего специалиста.