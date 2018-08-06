Хотите переехать с семьей в Финляндию? Тогда читайте, как там учатся дети в школах

Знакомые из Финляндии часто рассказывают о жизни в стране, в том числе и о финской школе. Такие истории всегда вызывают приятный шок: в их системе образования есть много того, к чему мы и наши дети не привыкли.
1) Смешанные классы.
Всех иностранцев - шведов, арабов, индусов, англичан, украинцев, эстонцев, россиян и т.д. - определяют в один класс. В нем преподает финская учительница, которой помогают три переводчика. Дети, которые второй год посещают 1-й класс, тоже «на подхвате» - помогают учительнице, пишет Lifter.com.ua.
2) Никаких школьных поборов.
Родители здесь не рассматриваются как инвесторы и меценаты. Ни окна поставить, ни доску повесить, ни стулья поменять - ничего этого от них не требуется. Портфель, необходимую канцелярию, даже шлепки для бассейна и полотенце ребенку выдают в школе.
В разговоре с учительницей вы как правило услышите «Все хорошо, ваш ребенок замечательный». Также она не забудет вам напомнить, что с ребенком нужно проводить как можно больше времени.
3) Превосходное питание.
Работники столовой разрабатывают меню на месяц и выставляют на сайте школы. Из предложенного ребенок выбирает то, что ему нравится.
На его школьной странице в интернете есть «Корзина». Повара учитывают любые пожелания ребенка, даже его диету (нужно только о ней сообщить).
В меню вы найдете и вегетарианскую кухню. В столовой дети, как и в классе, сидят каждый за своим столом.
4) Отсутствие строгих требований.
В классе ребенок может сидеть не только за партой, ему позволено разместиться на полу, диванчике или кресле. В помещениях младшей школы для удобства детей на полу лежат ковры и коврики.
Нет строгих требований и к форме - она отсутствует, можно прийти хоть в пижаме. Есть требование носить сменную обувь, но большинство детей младшего и среднего звена предпочитают бегать в носках.
5) Организация обучения.
Когда на улице тепло, уроки часто проводятся на свежем воздухе возле школы. Дети располагаются прямо на травке или на специально оборудованных в виде амфитеатра лавочках.
Во время перемен учеников младшей школы обязательно выводят на улицу, пусть даже на 10 минут.
Дети не обязаны выходить к доске и пересказывать материал. На уроке детям даются задания, задача учителя - помочь и проконтролировать их выполнение. Этим же занимается и помощник учителя.
Домашнее задание задают редко. Вместо этого рекомендуют родителям сходить вместе в музей, прогуляться по лесу или посетить бассейн.
В тетрадях можно писать карандашом и стирать сколько угодно.
6) Система оценивания.
До 4 класса финским ученикам вообще не ставят оценок. С 4 класса их академические успехи начинают оценивать по десятибалльной шкале - от 4 до 10 баллов.
Если школьник не может выполнить сложное задание, ему дадут более лёгкую задачу, пока он не усвоит материал. Контрольных здесь почти нет, экзаменов также - только итоговый тест в 9 классе.
7) Роль родителей.
Родители почти не касаются учебного процесса, но их постоянно держат в курсе успехов ребенка. Все школы пользуются электронной системой "Wilma" - это что-то вроде электронного школьного дневника, родители получают к доступ к личному кабинету ребенка через пароль.
Педагоги выставляют оценки, записывают пропуски, информируют о жизни ребенка в школе; психолог, социальный работник, "учитель будущего", фельдшер тоже оставляют там нужную родителям информацию.
8) Роль учителя.
Учитель в финской школе играет ключевую роль. К нему выставляются очень высокие требования, но при этом ему предлагается весьма конкурентная зарплата - 2500-5000 евро в месяц. Контракт с учителем заключается на год.
Учитель должен найти подход к каждому ученику, создать благоприятную атмосферу в классе, заинтересовать и донести информацию. Ему даётся полная свобода действий:
он сам составляет ориентировочный учебный план;
он имеет право преподавать на одном уроке несколько дисциплин одновременно, причем в произвольном порядке;
он сам решает, какие подручные средства использовать для обучения.
Главное - результат. Усвоили ученики за год материал - значит, учитель оправдал доверие, он может надеяться на то, что контракт с ним продлят еще на год.
9) Учебная программа финской начальной школы.
В программе предусмотрено чтение, математика, естествознание, рисование, музыка, труд и физкультура. Детям преподают финский или шведский, а с 3 класса они начинают учить второй язык - чаще английский и испанский.
В финской школе учат быть толерантным ко всем религиям, помнить свои традиции и уважать другие религиозные традиции.
С 4 класса дети могут выбирать дополнительные предметы: техника скоростной печати на клавиатуре, работа с деревом, хоровое пение и т.д. Музыка приветствуется во всех школах.
10) Вот еще несколько интересных фактов о финской школе:
66% учащихся после окончания школы получают высшее образование - это самый высокий процент на континенте.
Все дети, вне зависимости от своего уровня знаний, занимаются вместе.
93% учащихся заканчивают среднюю школу.
43% выпускников поступают в профессиональные учебные заведения.
Ученики основной школы в Финляндии проводят на переменах до 75 минут.
Перед аудиторией учителя проводят не больше 4 часов в день. Два часа в неделю они посвящают методической работе.
Каждый учитель в стране должен иметь степень магистра.
Чтобы заключить контракт со школой, нужно входить как минимум в 10% лучших выпускников своего курса.
2006 году на 660 мест учителей основной школы претендовали 6 600 человек.
Все школы в Финляндии, в том числе и частные, финансирует государство.
Максимальное количество учеников в классе – 16 человек.