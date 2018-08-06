Хотите переехать с семьей в Финляндию? Тогда читайте, как там учатся дети в школах

1) Смешанные классы.

Всех иностранцев - шведов, арабов, индусов, англичан, украинцев, эстонцев, россиян и т.д. - определяют в один класс. В нем преподает финская учительница, которой помогают три переводчика. Дети, которые второй год посещают 1-й класс, тоже «на подхвате» - помогают учительнице, пишет Lifter.com.ua.

2) Никаких школьных поборов.

Родители здесь не рассматриваются как инвесторы и меценаты. Ни окна поставить, ни доску повесить, ни стулья поменять - ничего этого от них не требуется. Портфель, необходимую канцелярию, даже шлепки для бассейна и полотенце ребенку выдают в школе.

В разговоре с учительницей вы как правило услышите «Все хорошо, ваш ребенок замечательный». Также она не забудет вам напомнить, что с ребенком нужно проводить как можно больше времени.

3) Превосходное питание.

Работники столовой разрабатывают меню на месяц и выставляют на сайте школы. Из предложенного ребенок выбирает то, что ему нравится.

На его школьной странице в интернете есть «Корзина». Повара учитывают любые пожелания ребенка, даже его диету (нужно только о ней сообщить).

В меню вы найдете и вегетарианскую кухню. В столовой дети, как и в классе, сидят каждый за своим столом.

4) Отсутствие строгих требований.

В классе ребенок может сидеть не только за партой, ему позволено разместиться на полу, диванчике или кресле. В помещениях младшей школы для удобства детей на полу лежат ковры и коврики.

Нет строгих требований и к форме - она отсутствует, можно прийти хоть в пижаме. Есть требование носить сменную обувь, но большинство детей младшего и среднего звена предпочитают бегать в носках.

5) Организация обучения.

Когда на улице тепло, уроки часто проводятся на свежем воздухе возле школы. Дети располагаются прямо на травке или на специально оборудованных в виде амфитеатра лавочках.

Во время перемен учеников младшей школы обязательно выводят на улицу, пусть даже на 10 минут.

Дети не обязаны выходить к доске и пересказывать материал. На уроке детям даются задания, задача учителя - помочь и проконтролировать их выполнение. Этим же занимается и помощник учителя.

Домашнее задание задают редко. Вместо этого рекомендуют родителям сходить вместе в музей, прогуляться по лесу или посетить бассейн.

В тетрадях можно писать карандашом и стирать сколько угодно.

6) Система оценивания.

До 4 класса финским ученикам вообще не ставят оценок. С 4 класса их академические успехи начинают оценивать по десятибалльной шкале - от 4 до 10 баллов.

Если школьник не может выполнить сложное задание, ему дадут более лёгкую задачу, пока он не усвоит материал. Контрольных здесь почти нет, экзаменов также - только итоговый тест в 9 классе.

7) Роль родителей.