Модели Victoria's Secret поддержали Неделю грудного вскармливания, опубликовав фото

Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания отмечается с 1 по 7 августа. Активисты отмечают, что современные матери нередко отдают предпочтению искусственным смесям. И причин тому несколько, одна из которых - давление со стороны общества. Ведь многие считают, что кормить ребенка грудью на людях неприлично, пишут Dni.ru.

Такую точку зрения на естественный процесс и решили опровергнуть модели Victoria's Secret. Даутцен Крез – мать семилетнего Филлона Джоя и четырехлетней Милены Мей. Она полностью поддерживает борьбу женщин за полезное для младенцев грудное вскармливание.

«Общество создает серьезные проблемы для кормления грудью. Некоторые женщины практически не имеют возможности наладить грудное вскармливание. Это результат политических ошибок и социальной культуры, которая не уважает женщин, священный процесс продолжения рода, материнство и женское тело», – написала Даутцен.

Согласна с ней и супермодель Кэндис Свейнпол. Она буквально на днях родила своего второго ребенка. Кэндис опубликовала фото, на котором кормит грудью старшего сына – ему тогда было три месяца.