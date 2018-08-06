Модель Крисси Тейген честно показала, как изменилось ее тело после вторых родов
6 августа 2018, 17:42
Модель Крисси Тейген, жена известного музыканта Джона Ледженда, недавно родила второго ребенка, но она не из тех, кто стремится сразу же прийти в идеальную форму. Женщина честно показала, как изменилось ее тело.
«Думаю, это просто так не уйдет. Это мое тело», — прокомментировала Крисси свои растяжки, передает Soulpost.ru.
«Я знаю, как трудно забыть, как выглядит обычное тело, когда все выглядят идеально. Я не могу сказать, что чувствую себя уверенно. Я очень неуверенна. Я просто счастлива, что могу помочь кому-то из вас почувствовать и себя лучше».