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  • Модель Крисси Тейген честно показала, как изменилось ее тело после вторых родов

Модель Крисси Тейген честно показала, как изменилось ее тело после вторых родов

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Christine Teigen, left, and John Legend arrive at the Oscars on Sunday, Feb. 28, 2016, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Dan Steinberg/Invision/AP)

ФОТО: Dan Steinberg / AP

Модель Крисси Тейген, жена известного музыканта Джона Ледженда, недавно родила второго ребенка, но она не из тех, кто стремится сразу же прийти в идеальную форму. Женщина честно показала, как изменилось ее тело.

«Думаю, это просто так не уйдет. Это мое тело», — прокомментировала Крисси свои растяжки, передает Soulpost.ru.

«Я знаю, как трудно забыть, как выглядит обычное тело, когда все выглядят идеально. Я не могу сказать, что чувствую себя уверенно. Я очень неуверенна. Я просто счастлива, что могу помочь кому-то из вас почувствовать и себя лучше».

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