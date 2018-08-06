Яйцо на лицо, паста на прыщи: самые дурацкие советы по красоте из интернета

Разбавление туши водой

В интернете многие советуют просто добавить воды в засохшую тушь — мол, это продлит ей жизнь. Разбавлять тушь придется ежедневно, потому что на следующий день она непременно засохнет снова. Но это не самое ужасное: при разбавлении состав туши изменится, а это может навредить ресницам, пишет Lady.mail.ru.

Кстати, добавление в средство капель для глаз, вазелина и чего бы то ни было тоже не спасет: все это обязательно изменит консистенцию и структуру косметики, и, как это повлияет на твою кожу (а вокруг глаз она особенно нежная), предсказать невозможно. Наш совет: экономь на цене средства (тушь можно купить и подешевле), а не растягивая срок годности.

Мука вместо сухого шампуня

Совет пришел из Америки, но активно распространился по рунету. Суть его проста — дорогостоящий и труднодоступный сухой шампунь можно заменить обычной мукой. Чаще всего в совете фигурирует кукурузная, но встречается и мука из других злаковых. Стоит нанести ее на корни волос, расчесать — и волосы как будто только что вымыты. Но на деле это может привести к раздражению кожи головы и сухости волос, если ты плохо вычешешь «средство». Так что, увы, придется либо мыть голову, либо воспользоваться старым добрым сухим шампунем.

Маска из сырых яичных белков для подтяжки кожи

Главная опасность сырых яиц — риск заразиться кишечной палочкой, так что на кожу наносить их не стоит. Даже если это «бабушкины» продукты из деревни, а не с неизвестной птицефабрики. Возможно, в яичных белках и содержатся ценные минералы и витамины для лица, но их можно получить и более безопасным способом. Например, при использовании тканевых масок (их даже отечественные звезды любят).

Регулярное очищение влажными салфетками

Не стоит заменять влажными салфетками полноценное очищение (с гелем, пенкой, мицеллярной водой). Безусловно, это удобное изобретение, но скорее для экстренных случаев (например, в дороге), но не для ежедневной рутины. Дерматологи уверяют, что их частое применение повышает риск воспалений — они ведь не удаляют всю грязь и косметику с лица полностью.

Зубная паста против прыщей

Существует старый как мир совет нанести пасту локально на воспаление, чтобы уже утром проснуться без него. На самом деле зубная паста (даже самая качественная и дорогая) при использовании не по назначению сушит кожу, может вызвать шелушение и жжение. А еще она может уничтожить полезные микроорганизмы, защищающие твою кожу и поддерживающие нормальный обмен веществ. Так что лучше подобрать специальные средства для проблемной кожи, а средства для зубов использовать по назначению (следуя нашим мудрым советам, разумеется).

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