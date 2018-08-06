Смотрите: китаянка с помощью макияжа превращает себя в другого человека

Китаянка наносит на лицо несколько основ под макияж и тональный крем, и ее кожа становится более светлой, и даже разрез глаз зрительно становится шире, пишет Medialeaks.ru.

Следом в ход идут тени для бровей, тени для век и искусственные ресницы. С помощью нанесенного на нижние веки хайлайтера глаза Ци выглядят еще больше.

На этом девушка не останавливается. Она зрительно меняет форму лица, высветляя и затемняя отдельные его участки. После этого Ци Хуахуа клеит на каждую из скул по прозрачному клейкому патчу. Такие полоски более популярны в Китае, с их помощью можно скорректировать овал лица и спрятать морщины.

На финальном этапе Ци красит губы помадой, делает себе румянец и прическу и высветляет руки, плечи и шею. Глядя на это фото, сложно поверить, что на нем изображена действительно та же самая девушка, что присутствует в начале видео.