Тесты на беременность: можно ли верить им

Причиной неверного результата, прежде всего, может оказаться брак изделия. Чтобы избежать такого некорректного тестирования, обращайте внимания на контрольную полоску – она обязательно должна присутствовать. Если ее по каким-то причинам нет, результат вы получите заведомо неправильный. То же самое относится и к тестам с просроченным сроком годности, пишет Umnaja.ru.

Причины ложноположительных результатов

1. Опухоль, увеличивающая выработку ХГЧ, гормона, вырабатываемого организмом женщины и свидетельствующего о наступлении беременности. К таким новообразованиям относится хорионкарционома или пузырный занос, при которых выработка половых гормонов серьезно нарушается.

2. Введение ХГ для индукции овуляции или поддержания лютеиновой фазы цикла. Этот гормон может оставаться в женском организме до 14 дней после приема, а значит тест, проведенный в это время, иногда дает положительный результат при отсутствии настоящей беременности.

3. После аборта на ранних сроках или самопроизвольного выкидыша уровень ХГЧ какое-то время остается достаточно высоким и тест вполне может оказаться ложноположительным.

4. Дисфункция яичников. Нарушается выработка гормонов и это также вводит тест в заблуждение.

Ложноотрицательные результаты встречаются чаще. Хорионический гонадотропин может накапливаться в крови неравномерно, а значит и его концентрация в моче не всегда достаточна для того, чтобы тест мог безошибочно определить наступление беременности. Существуют несколько факторов, которые могут спровоцировать ложноотрицательный результат.

Причины ложноотрицательных результатов

1. Слишком малый срок беременности. Даже тесты с высокой чувствительностью рекомендуется использовать не ранее, чем на 15 день после овуляции.

2. Заболевания почек. Они нарушают процесс фильтрации и выведение продуктов обмена, включая и ХГЧ, из организма. Концентрация гормона снижается и тест не может показать правильный результат. Точно также влияет на тест и прием мочегонных препаратов.

3. Зачатие ближе к окончанию менструального цикла. Реальный срок беременности в этом случае слишком мал для ее определения.

4. Угроза выкидыша. При ее возникновении уровень ХГЧ снижается, поэтому тест выдает одну полоску.

5. Безбелковая диета. У женщин, которые ей следуют, может значительно снижаться выработка гормонов, и наступившая беременность при этом практически не определяется.

Для максимально точного результата при проведении теста необходимо соблюдать несложные правила.

• Не прикасайтесь к реакционной зоне теста.

• Не допускайте попадания на нее грязи или влаги.

• Не допускайте попадания посторонних веществ в мочу, которую будете использовать для тестирования.

• Не используйте просроченный тест.

• Строго соблюдайте инструкцию по применению

• Для теста используйте утреннюю мочу, в ней самая высокая концентрация ХГЧ.

• Перед началом исследования и моча, и сам тест должны достичь комнатной температуры.