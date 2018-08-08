Черная, зеленая, розовая: как правильно использовать косметическую глину

Белая глина — самая безвредная. Она содержит много микро- и макроэлементов, обладает абсорбирующими свойствами, рекомендуется для очищения кожи и приглушения воспалительных процессов. Содержит каолин, который дает осветляющий эффект и помогает избавиться от пигментных пятен и веснушек. Дополнительные бонусы: увлажняющий и лифтинг-эффект. Противопоказания: при розацеа белой глиной категорически нельзя пользоваться: она в таких случаях может ухудшить состояние и даже спровоцировать аллергические реакции, пишет Lady.mail.ru.

Красная и розовая глина обладает абсорбирующим свойством, успокаивает кожу, улучшает микроциркуляцию. Противопоказания: если у тебя сухая и чувствительная кожа используй розовую и красную глину 1—2 раза в неделю, чтобы не усугублять ситуацию.

Зеленая глина увлажняет кожу, очищает поры, улучшает метаболизм и кровоснабжение, поэтому ее хорошо использовать для тела, в том числе для борьбы с целлюлитом.

Черная глина — тоже прекрасное средство для антицеллюлитного обертывания. Она улучшает кровообращение и метаболизм, сжигает жировые клетки.

Голубая глина содержит соли и минералы, микро- и макроэлементы. Регулярное использование 1—2 раза в неделю хорошо очищает кожу и предотвращает высыпания.

Кому рекомендуют глину

Вся глина рекомендуется для жирной и смешанной кожи. А еще это хорошее средство для волос: зеленая идеально очищает кожу головы и удаляет перхоть, а все остальные виды противостоят ломкости локонов и даже их росту. Ищи этот ингредиент в составе укрепляющих масок и очищающих шампуней.

Общие противопоказания

При использовании глины важно соблюдать температурный режим. Лучше всего ее применять в душе или ванной, нанося на распаренное лицо или тело, когда поры раскрыты и полезные вещества в составе проникают в глубокие слои кожи. Держать на коже глину можно до 30 минут.

Помни: применять маски с глиной можно не чаще 1—2 раз в неделю, иначе высушишь кожу. А при гнойных высыпаниях, акне глина запрещена (если, конечно, тебе не прописал ее врач).