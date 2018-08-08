Кровать супругов: какой ширины она должна быть

При выборе ширины кровати можно руководствоваться правилом – одна двуспальная равна двум односпальным. Стандартный размер односпальной кровати – 80–90 см. Именно такое пространство, по мнению специалистов, необходимо человеку для полноценного сна. Чтобы проверить минимальный комфортный размер двуспальной кровати, не стесняйтесь прямо в магазине лечь на нее. Лежа на спине, соедините пальцы рук на животе и выставьте локти в стороны. Расстояние от края кровати до локтя должно быть не менее 10–15 см, и еще столько же должно быть от вашего локтя до локтя партнера. Еще один способ – лечь на бок и подтянуть ноги к животу. Колени не должны свешиваться с кровати, а за вашей спиной должно остаться еще не менее 15 см свободного пространства. Так вы сразу поймете, подходит вам конкретная кровать или стоит поискать вариант побольше, пишет Umnaja.ru.

Стандартные размеры двуспального супружеского ложа начинаются от 140 см. Однако, некоторые молодожены, предпочитающие спать, тесно прижавшись друг к другу, обходятся так называемой «полуторкой» — кроватью, шириной от 100 до 140 см. Для супружеских пар со стажем «полуторка» не подойдет. Долго живущие вместе супруги начинают ценить личный комфорт даже во сне, поэтому для них лучшим выбором будет полноценная двуспальная кровать. Это же касается тех пар с детьми, которые очень часто берут малышей на ночь в свою постель. Дополнительные сантиметры в этом случае вовсе не помешают.

Самый популярный размер двуспальной кровати – 160 см. Этого вполне достаточно, чтобы не беспокоить супруга как во время приготовлений ко сну, так и во время сна. У обоих есть место, чтобы уютно свернуться калачиком или раскинуться на своей половине кровати. Если супруги отличаются небольшой комплекцией, то можно ограничиться и шириной 150–155 см. Для крупных людей или тех, кто во всем предпочитает «королевский размах» существуют кровати шириной 180 см, так называемый Queen size и даже 200 см – Kingsize. Однако такие размеры подойдут не всем: те, кто на подсознательном уровне боится больших пространств, на кровати двухметровой ширины будет чувствовать себя крайне неуютно.

Зависит размер супружеской кровати и от размеров спальни. Невозможно в маленькую комнату втиснуть большую кровать, поскольку необходимо оставить свободное место на проходы с каждой стороны. Ширина такого прохода должна быть не менее 70 см. Так что перед выбором кровати необходимо провести тщательные замеры спальни. Кстати, ширина кровати считается по ширине матраса, а не по ширине всех ее конструктивных элементов.