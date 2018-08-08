Чем для женщины опасны кубики на животе

Гормональный сбой и нарушение репродуктивной функции

Фитнес-ученый, эксперт здорового образа жизни, тренер большого количества успешных атлетов Грэг Наколс в своих статьях на основе научных исследований американских спортивных врачей вывел главные правила и принципы, которые определяют, будет ли та, или иная тренировка эффективной, или нет. Так он заявляет, что для того, чтобы женщинам реально подтянуть пресс и накачать кубики, одних упражнений, в которых задействованы косые и гладкие мышцы брюшного отдела, точно недостаточно. Сколько бы не было тренировок в день, силовых и анаэробных, и как бы не выстраивалась их последовательность, жир с живота не уйдет, если не подключить определенную систему питания. Суть ее проста и состоит в том, чтобы количество потребляемой энергии было намного меньше затрачиваемой организмом. Только тогда женское тело начнет терять весь жир, в целом, и в том числе на животе, и там наконец, проступят заветные кубики, пишет Umnaja.ru.

Доктор Кевин Холл с группой коллег из Бостонского университета, США, утверждают, что полное исчезновение жировой прослойки в женском организме однозначно свидетельствует о серьезном гормональном нарушении. Дело в том, что гормон эстроген, отвечающий за развитие яйцеклеток в яичниках, накапливается, в том числе и в подкожном жире. Отсутствие нужного количества гормона может затормозить процесс созревания яйцеклеток и даже запустить в организме климактерическую программу. Исследования доктора Холла подтверждают, что из 20 девушек-спортсменок в возрасте от 17 до 27 лет, участвующих в соревнованиях по бодиблдингу, только у одной наблюдался регулярный менструальный цикл. 11 девушки жаловались на постоянные сбои и задержки и 2 заявили, что вообще не помнят, когда последний раз у них были менструальные выделения.

Прерывание беременности

Врачи из Центра спортивной медицины клиники университета Мюнхена, Германия, в журнале «Европейские прикладные науки» недавно опубликовали статью, в которой рассказали о прямой связи между физическими нагрузками и беременностью. Они приводят аналитические данные из картотеки своей клиники и утверждают, что среди женщин-спортсменок, не способных к вынашиванию беременности, больше всего тех, кто профессионально занимался легкой и тяжелой атлетикой. Дело в том, что мышцы пресса, много лет подвергавшиеся усиленным тренировкам, в процессе роста плода зачастую сопротивляются растягиванию и провоцируют самопроизвольный аборт. Сохранить беременность женщине, ранее способной похвастаться упругим животом, врачам удается только в случаи ранней госпитализации с назначением соответствующей медикаментозной, в том числе гормональной терапии.

Возникновение пролапса