Организаторы свадеб рассказали о признаках брака, который не продлится долго

4. Жених и невеста не хотят идти на компромисс

По словам свадебных организаторов, случаи, когда жених и невеста ругаются при выборе музыкальной композиции для свадебного танца, действительно существуют. Предметом спора могут стать даже мелкие детали. Они не обсуждаются партнерами, а становятся причиной скандала со слезами, обидами и битьем посуды. На самом торжестве нередко чувствуется постоянное напряжение обоих молодоженов. Например, когда звучит музыка, по поводу которой был спор, один из партнеров может демонстративно закатывать глаза или вовсе отказываться выходить танцевать со своей второй половиной. Неумение идти на компромиссы в браке способно приобретать все более разрушительные масштабы.

По мнению психологов, компромиссы — это необходимая составляющая прочного союза. Поэтому научиться брать в расчет потребности и желания своего партнера следует еще до брака.

5. Новоиспеченные родственники прилюдно отзываются о выборе жениха или невесты в негативном ключе

Бывает, что свидетели не упоминают в торжественной речи о новом супруге своей подруги или друга, а мать жениха или невесты в открытую при всех гостях говорит, что ее ребенку следовало бы найти себе кого-нибудь получше. Но это лишь половина проблемы. Молодожены не должны нравиться каждому гостю или родственнику. Тревожным знаком является то, что один партнер не может или не хочет постоять за другого и защитить его от подобных нападок. Еще хуже, когда он сам начинает поддерживать подстрекателей или оправдываться перед ними.

Специалисты советуют идти на диалог с возможными зачинщиками скандалов, причем заблаговременно, чтобы сразу свести вероятность возникновения подобных ситуаций к минимуму.

6. Молодожены злоупотребляют спиртным

Иногда, казалось бы, невинный бокал вина для успокоения нервов перед церемонией в итоге оборачивается настоящим алкогольным марафоном с несчетным количеством порций горячительных напитков на самой свадьбе. Чаще всего в этом бывают замечены друзья или родители молодоженов. Однако нередко спиртным перед свадьбой или во время нее злоупотребляют сами молодожены либо один из них. Организаторы считают, что не стоит рассматривать это лишь как недоразумение, которое «с каждым может случиться». Здесь есть повод для размышлений о перспективах будущей совместной жизни.

Психологи советуют не забывать о главном — о том, что человек сам выбирает будущего супруга. Поэтому до брака стоит узнать друг о друге как можно больше, чтобы потом не расстраиваться из-за «сюрпризов» или несбывшихся надежд на то, что он или она изменится.

7. Жених и невеста влезают в долги, чтобы организовать свадьбу

Большие долги, в которые влезают молодожены для организации церемонии, могут обернуться настоящим бедствием для молодой семьи. Следует рассчитывать свои силы и если и брать кредит на свадьбу, то только тот, который действительно реально выплатить без большого ущерба для благосостояния семьи. В противном случае такая ноша будет тяготить молодых супругов, и вместо того, чтобы наслаждаться медовым месяцем и строить семейную жизнь, они будут постоянно ссориться и выяснять отношения, нередко сожалея о потраченных «впустую» деньгах. Такие браки обычно заканчиваются раньше, чем закрывается кредит.