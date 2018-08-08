Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить

Свободные зрелые мужчины не меньше одиноких женщин озадачены поиском надежной пары. «Хорошие жены нынче — редкость!» — вздыхают они, но мы-то знаем, что это не так! С какими трудностями сталкивается зрелый мужчина, желающий серьезных отношений, и почему ему вовсе не проще, чем тебе? Ответы находит психолог-публицист Елена Лосева.
Он не принц, а рядовой гражданин
Ни красивейшей короны, ни глашатаев с криками: «Принц ищет невесту!» И потому чисто внешне трудно догадаться, что он в поиске. Признаваться в том, что у него «никого нет» — чем дальше, тем менее комфортно, пишет Lady.mail.ru.
Лишние вопросы, ненужные советы... И вот одинокий зрелый мужчина невольно делает все, чтобы никто не понял, что он один, но эту ситуацию очень хотел бы исправить.
Это незамужняя девушка в собственных мыслях всегда в ожидании, оттого немножко при параде и держит ушки на макушке. Мужчина воспринимает задачу «найти даму» буквально как конкретное дело. К примеру, так: «Займусь этим в отпуске». Так что, «хорошая женщина», если ты не попалась ему в этом самом отпуске, когда он как бы искал, он, скорее всего, пройдет мимо тебя. Просто потому, что «в данный момент он занят другим»: трудом и прочей полезной деятельностью.
Не принц же, чтобы скакать привольно по королевству, выбирая жену. Работать надо.
Ему сложно изменить силу привычки
Уже нет той компании друзей, в которой когда-то легко было подкатывать к девушкам. Все давно обзавелась супругами, и «на дело» больше не ходят. Впрочем, и у него времени тоже особо нет — вечером надо сочинить себе обед, а утром — на работу. В выходные? Ну вы что, там дружеский футбол, все, кто давно и прочно женаты, отдыхают, и он втянулся в этот жизненный порядок. Порядочный ведь мужчина, другого мы не ищем...
А ведь мог бы однажды в субботу оставить хоть небольшое объявленьице на сайте знакомств — это автоматически перевело бы его в статус принца, дало бы начало новому витку поисков.
Честно говоря, он уже делал попытки. Но, скорее всего, тут в игру и вступила следующая причина...
Он опасается, что все «хорошие» крепко замужем
Потому что он уже как-то слишком долго один. Периодический процесс поиска — в отпуске и на праздниках — до сих пор не привел ни к чему толковому. С каждой новой встречей и расставанием крепится мысль, что всех хороших уже разобрали. Мужчины ведь реалисты, и раз опыт показывает, что из пяти заинтересовавших его женщин рядом не осталась ни одной, значит, результат поисков нулевой. Вывод: они тщетны.
В общем, когда ты не романтичная женщина, которая «точно знает», что принц просто задерживается, надо ждать, надеяться, верить и красить ресницы, а адеватный такой матерый мужик, то негативный опыт сильно мешает процессу раскрытия себя.
И вот уже кажется, что не нужно и начинать, других, что ли, дел мало? Можно взять дополнительный проект, например. Это точно результативнее.
Он мечтает о хозяйке, а смотрит на красоток
И при этом нисколько не виноват! Никто из женщин не дефилирует с дымящейся кастрюлей в общественных местах — как определишь хорошую хозяйку? Потому первичное мужское внимание само собой притягивается к красоткам. Закон жизни!
Но есть одно «но». Под определение «красивой женщины» у него наверняка попадет не обязательно писаная красавица, но точно — улыбчивая девушка с открытым выражением лица.
Тут-то и случается главная беда: наш менталитет еще может простить женщине интересный наряд. Но на улыбку и приветливость во взгляде просто так, без всякого повода — на остановке, в магазине, бистро — решаются не многие.
Вот и приходится зрелому мужчине списывать со счетов львиную часть интересных вариантов из-за особого выражения лица: «Что вы хотели, мужчина? Не видите, что ли, перед вами серьезная дама, мне легкие знакомства неинтересны!»
Просто представь на секунду себя на месте зрелого мужчины, мечтающего познакомиться с ровесницей. И попробуй найти в метро «подходящий вариант», начав с собственного сосредоточенного отражения в оконном стекле... то-то же.
Растет число конкурентов
Если ему реально надоели знакомства на один день, то «свою женщину» он начинает выбирать так тщательно, что даже слишком. Практика все чаще переходит в теорию.
В то же время его конкуренты — другие мужчины в поиске — с каждым годом все моложе и моложе. Что «его» женщин на самом деле не всегда радует, но откуда мужчине знать, что ты там думаешь вот это: «О ужас! Они же дети!»
Он просто констатирует факт: пока сам он рефлексирует и взвешивает, его более молодые соперники уже бойко заняли нишу охотников за лучшими дамами.
Мужчина, стойте, куда же вы! А он уже ушел — домой, в себя и меланхолические переживания, что его время прошло. Трицепс (или бицепс?), пресс и густота шевелюры — уже не те.
Мужчины часто переживают возрастные кризисы острее, чем женщины, и поискам второй половины это серьезно мешает.
Он, как и ты, «чего-то ждет»
Так как давно отвык от реальных отношений, но одновременно теоретически очень-очень до них дозрел. И знаешь, относительно первого шага в силу возраста и опыта вы давно на равных. Но преимущество женщины в фантазии и умении «достраивать картинку».
Что делает женщина, увидев мужчину интересного типажа? Мысленно ее дорисовывает. Через 10 секунд в ее голове мужские руки держат пару детей, далее «достраиваются» стены, на них — обои и свадебные фото в красивых рамках. Воображение и эмоциональность даже в зрелом возрасте помогает женщине глубже заинтересоваться мужчиной, даже если ничего больше пока к этому не располагает.
А вот у мужчины с фантазией сложнее, он нередко доверяет только фактам. И ему нужен реальный знак для начала реальных отношений. И «найдет» хороший зрелый мужчина почти наверняка ту женщину, которая такой знак из своих фантазий подаст. Хотя бы улыбкой или заинтересованным взглядом. Для пущей уверенности — не одним.