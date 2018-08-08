Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить

Он не принц, а рядовой гражданин

Ни красивейшей короны, ни глашатаев с криками: «Принц ищет невесту!» И потому чисто внешне трудно догадаться, что он в поиске. Признаваться в том, что у него «никого нет» — чем дальше, тем менее комфортно, пишет Lady.mail.ru.

Лишние вопросы, ненужные советы... И вот одинокий зрелый мужчина невольно делает все, чтобы никто не понял, что он один, но эту ситуацию очень хотел бы исправить.

Это незамужняя девушка в собственных мыслях всегда в ожидании, оттого немножко при параде и держит ушки на макушке. Мужчина воспринимает задачу «найти даму» буквально как конкретное дело. К примеру, так: «Займусь этим в отпуске». Так что, «хорошая женщина», если ты не попалась ему в этом самом отпуске, когда он как бы искал, он, скорее всего, пройдет мимо тебя. Просто потому, что «в данный момент он занят другим»: трудом и прочей полезной деятельностью.

Не принц же, чтобы скакать привольно по королевству, выбирая жену. Работать надо.

Ему сложно изменить силу привычки

Уже нет той компании друзей, в которой когда-то легко было подкатывать к девушкам. Все давно обзавелась супругами, и «на дело» больше не ходят. Впрочем, и у него времени тоже особо нет — вечером надо сочинить себе обед, а утром — на работу. В выходные? Ну вы что, там дружеский футбол, все, кто давно и прочно женаты, отдыхают, и он втянулся в этот жизненный порядок. Порядочный ведь мужчина, другого мы не ищем...

А ведь мог бы однажды в субботу оставить хоть небольшое объявленьице на сайте знакомств — это автоматически перевело бы его в статус принца, дало бы начало новому витку поисков.

Честно говоря, он уже делал попытки. Но, скорее всего, тут в игру и вступила следующая причина...

Он опасается, что все «хорошие» крепко замужем

Потому что он уже как-то слишком долго один. Периодический процесс поиска — в отпуске и на праздниках — до сих пор не привел ни к чему толковому. С каждой новой встречей и расставанием крепится мысль, что всех хороших уже разобрали. Мужчины ведь реалисты, и раз опыт показывает, что из пяти заинтересовавших его женщин рядом не осталась ни одной, значит, результат поисков нулевой. Вывод: они тщетны.

В общем, когда ты не романтичная женщина, которая «точно знает», что принц просто задерживается, надо ждать, надеяться, верить и красить ресницы, а адеватный такой матерый мужик, то негативный опыт сильно мешает процессу раскрытия себя.

И вот уже кажется, что не нужно и начинать, других, что ли, дел мало? Можно взять дополнительный проект, например. Это точно результативнее.