Растяжки абсолютно необходимы желающим похудеть

Эксперты в области спорта и физиотерапии спорят о том, насколько важны упражнения на растяжку, и ускоряют ли они восстановление после интенсивных тренировок. Утверждается, что растяжки очищают организм от молочной кислоты. Однако необходимо понимать разницу между растяжками для восстановления после физических нагрузок и для изменений контуров тела, пишет Medikforum.ru.

Во время тренировок мы задействуем мышцы, они используют топливо, которое оставляет после себя отходы в виде молочной кислоты. Кроме того мышечные волокна подвергаются микротрещинам. Именно для этого нам нужно время для восстановления. Профессиональные спортсмены используют многие методы для ускорения этого процесса - от криотерапии, компрессов и ледяных ванн до гипербарической оксигенации и растяжек. Многочисленные исследования показывают, что растяжки ничего не дают в плане ускорения процесс восстановления мышц после тренировок. Единственным эффективным средством ускорить этот процесс является массаж.