Секреты, которые помогут выбрать идеальный ночной крем

Противовозрастное действие – только для тех, кому это необходимо

Восстанавливающий ночной крем может быть также и антивозрастным, то есть, чаще всего, именно женщины, по достижению тридцати-сорока годов, наконец-то понимают, что их дерме действительно требуется более интенсивное, ночное восстановление, чем молоденьким, свеженьким девушкам. Очень хорошо, если ночной крем имеет в своем составе антиоксиданты, связывающие свободные радикалы, разрушающие дерму. Однако стоит понимать, что применение антивовозрастных средств в молодом возрасте строго запрещено, чтобы кожа не «расслабилась» и не перестала обновляться сама, раньше положенного ей срока, ожидая поступления всевозможных полезных веществ со стороны.

Верный выбор – отличный результат

Естественно, что подбирать идеальный ночной восстанавливающий крем для лица будет нелегко, но если запомнить парочку совершенно простых советов, то выбор существенно упроститься, несмотря на мириады красивых, пестрящих заманчивыми надписями бутылочек, флакончиков и тюбиков, которые так и манят с полок косметических магазинов.

Отправляйтесь за покупкой только в ту торговую точку, в которой вы можете быть полностью уверены. Не стоит делать поспешных покупок, нужно все хорошенько обдумать, посоветоваться с консультантами в магазине, а еще лучше, сперва сходить к косметологу и выслушать его советы. Специалист подберет тип крема, а консультант сможет предложить варианты разных марок, в итоге будет проще всего подобрать идеальный вариант.

Но, что делать, если вы не можете проконсультироваться с косметологом и делаете выбор самостоятельно?

Не забывайте спрашивать сертификаты соответствия на крем, так как вы имеете полное право знать, что собираетесь намазывать на собственное личико, да еще и на ночь. Если таковых не имеется, то такой восстанавливающий крем стоит оставить там, где вы его и обнаружили, на полке магазина.

Выбирайте только тот восстанавливающий крем на ночь, на упаковке которого четко указанно – ночной, использование дневного крема в данном качестве просто недопустимо. Лучше не пробовать наносить на ночь дневной крем, поскольку кожа может отреагировать самыми разными способами - от прыщей и жирности до серьезной сыпи.

Обратите внимание и на возрастные категории, старайтесь приобретать только те средства, которые как раз вам подходят, так как применение других вариантов, может, либо вовсе не дать никакого эффекта, а может и оказать вам медвежью услугу, и навредить вашей дерме. Если вам от 25-и лет, берите крем в категории 25+, если вам за 35, то уже стоит выбирать средство для кожи 35+ и т.д.

Тип кожи также имеет огромное значение, выбирайте восстанавливающий крем на ночь только своего типа, и никак иначе. Определить собственный тип дермы вовсе не сложно, достаточно просто несколько дней понаблюдать за ее реакциями. Если же вы затруднились с выводом, то косметолог точно даст вам на данный вопрос прямой ответ, а также и рекомендации, какой крем лучше приобрести и использовать.

Отдайте предпочтение натуральным кремам, содержащим больше витаминов, вытяжки, а также экстракты лекарственных растений, микроэлементы, минералы, и все другие вещества, которые так необходимы для здоровой жизнедеятельности нашей кожи. Срок годности натуральных средств несколько ниже, чем у тех, где больше консервантов, эмульгаторов, отдушек и другой, малоприятной «химии», но игра, как говорят, стоит свеч.